«Холодильник прямо под подоконником» – как строились первые хрущёвки, рассказал историк
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Хрущевки – это слово слышал каждый из нас. Народное название домов, которые строились в период с 1955 по 1975 годы. Сегодня в нашей стране их более 2,5 тысяч, большинство панельные.
Сергей Визнер, историк, экскурсовод:
Самой лучшей панельной серией была принята серия К-7, которую разработал выдающийся советский архитектор Виталий Петрович Лагутенко. Интересно, что он родился в 1904 году в Могилеве тоже в семье архитектора. Его отец был также архитектором очень известным довоенного периода.
Именно поэтому самые первые массовые хрущевки называли лагутеновками по имени архитектора и инженера, который эти дома придумал. В таких квартирах были совмещенные санузлы, смежные комнаты, маленькие кухни площадью от 4 до 5 квадратных метров.
Сергей Визнер:
В те годы, в 60-х, когда началось массовое строительство жилья, тогда далеко не во всех домах было газовое отопление, не во всех были холодильники. Поэтому в хрущевках именно панельных той серии, которая пошла от Лагутенко, было придумано такое приспособление как холодильник прямо под подоконником. Это была такая небольшая ниша, где хранились продукты.
Подробности в видео.