«Холодильник прямо под подоконником» – как строились первые хрущёвки, рассказал историк

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Для модного дома Коко Шанель – как в Смиловичах создают платки по эскизам тканей Шраги Царфина

Хрущевки – это слово слышал каждый из нас. Народное название домов, которые строились в период с 1955 по 1975 годы. Сегодня в нашей стране их более 2,5 тысяч, большинство панельные.