В 2026 году в Минской области проведут капитальный ремонт 120 многоквартирных домов

В 2026 году в Минской области капитально отремонтируют 120 многоквартирных жилых домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы ведутся на 34 объектах.

В Логойском районе ремонту подлежат шесть домов: четыре в городе и два в агрогородке Октябрь. В стандартный перечень работ войдут обновление фасадов, замена всех инженерных коммуникаций, а также ремонт или полная замена кровли. Также в 2026-м в районе возведут 7,5 тысячи квадратных метров жилья, которым обеспечат 130 семей.

Владислав Гарунович, начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Логойского райисполкома:

Строительство новых домов по улице Минской будет осуществляться в рамках государственного заказа. Ряд квартир будет арендных, ряд квартир будет предоставлен нуждающимся для улучшения жилищных условий.

Благоустройство в рамках возведения многоквартирных жилых домов будет выполнено в объеме, требуемом действующими строительными нормами. То есть будут возведены парковочные места, детские игровые площадки и благоустройство прилегающей территории.

Также на территории района в 2026 году планируется завершение строительства одного многоквартирного жилого дома на 60 квартир общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

В центральном регионе планируют заменить 34 лифта. Обновления затронут Борисов, Молодечно, Пуховичи, Слуцк, Солигорск и Жодино.