Не менее 14 млн кв.м жилья планируется капитально отремонтировать в Беларуси до 2030 года

Масштабное обновление жилого фонда и новые стандарты комфорта. В Беларуси в ближайшую пятилетку планируют капитально отремонтировать не менее 14 миллионов квадратных метров жилья. Как сообщил министр ЖКХ, темпы работ набраны серьезные: с 2020 года уже обновили более 17 миллионов «квадратов» жилых площадей и привели в порядок миллион квадратных метров кровли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инженерные сети и экология тоже не остаются без внимания. Большой шаг сделан в обеспечении населения качественной питьевой водой: построено более тысячи станций обезжелезивания. Кроме того, 107 населенных пунктов, в том числе Минск, были переподключены на новые, более современные системы водоснабжения.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Значимым проектом в прошлом году, в 2025-м, был перевод города Минска на подземные источники, который завершился в январе месяце прошлого года. Также мы будем продолжать в следующей пятилетке работу по строительству новых сетей, чтобы обеспечить население потребителей сетями водоснабжения. Задача – 96 % населения обеспечить водоснабжением.

Не останутся без внимания и дороги. План на нынешний год – привести в порядок два миллиона «квадратов» твердого покрытия улиц. Также отрасль ждет энергетическая модернизация. Для снижения себестоимости тепла 39 котельных переведут на местное топливо – пеллеты, а еще 164 крупных тепло-узла ждет полная реконструкция.