Для модного дома Коко Шанель – как в Смиловичах создают платки по эскизам тканей Шраги Царфина

Арт-терапия и спектр вдохновения. Ценителей живописи и поклонников моды приглашаем в Центр творчества детей и молодежи в Смиловичах. Именно здесь в атмосферном музее «Пространство Хаима Сутина» один из залов посвятили яркому представителю парижской школы, нашему земляку, невероятно талантливому художнику Шраге Царфину. Его полотна словно витражи источают свет и завораживают как сапфиры и звездное небо, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Светлана Хасеневич, руководитель музея «Пространство Хаима Сутина»:

Даже современные художники не разгадали этот секрет, как Царфин умудрялся смешивать и масло, и гуашь, да еще и покрывал лаком. Не только уникальный синий цвет, но и свет, который исходит изнутри его каждой работы. Все это придает особое очарование и покоряет сердца и души его почитателей. Исследователи причисляют его к стилю фовизма – его творчество. В нашем музее представлено семь оригинальных работ и два оригинальных эскиза ткани.

От живописи к моде. Чтобы проявиться в богемном мире и прокормить свою семью, Шрага Царфин начинает сотрудничать с известным кутюрье. Он был одним из лучших художниках по тканям. Его оригинальные принты были нарасхват у модных домов Парижа. Говорят, что графичные черно-белые рисунки наш земляк создавал для самой Коко Шанель. Стиляги, берите на заметку. Преобразитесь в одно мгновение.