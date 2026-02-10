Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть примета: чем больше западные СМИ говорят о переговорах, тем дальше мир и согласие. И не важно, речь о Венесуэле, Украине или Иране – в каждом конфликте переговоры выступали лишь прикрытием для военных задач.

Как из средства достижения мира переговоры сами превратились в оружие – расскажем в занимательной политологии.

В дипломатии есть правило: надо посылать положительные сигналы всегда, даже если дело не двигается. Поэтому любые встречи участники переговоров называют конструктивными или говорят, что они прошли в теплой обстановке.

Главная странность недавних событий в том, что Зеленский сразу после переговоров в Абу-Даби вместо положительного сигнала потребовал от СБУ совершать новые убийства в России. То есть Зеленский заранее знал, что готовится покушение на генерала ГРУ Алексеева, замглавы военной разведки, и ждал окончания переговоров, чтобы отдать приказ. Они изначально не хотели мира, начиная переговоры.