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Лазуткин: чем больше западные СМИ говорят о переговорах, тем дальше мир и согласие

10 февраля 2026 17:47
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Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Лазуткин: чем больше западные СМИ говорят о переговорах, тем дальше мир и согласие-2

Андрей Лазуткин, политолог: 
Есть примета: чем больше западные СМИ говорят о переговорах, тем дальше мир и согласие. И не важно, речь о Венесуэле, Украине или Иране – в каждом конфликте переговоры выступали лишь прикрытием для военных задач.

Как из средства достижения мира переговоры сами превратились в оружие – расскажем в занимательной политологии.

В дипломатии есть правило: надо посылать положительные сигналы всегда, даже если дело не двигается. Поэтому любые встречи участники переговоров называют конструктивными или говорят, что они прошли в теплой обстановке.

Главная странность недавних событий в том, что Зеленский сразу после переговоров в Абу-Даби вместо положительного сигнала потребовал от СБУ совершать новые убийства в России. То есть Зеленский заранее знал, что готовится покушение на генерала ГРУ Алексеева, замглавы военной разведки, и ждал окончания переговоров, чтобы отдать приказ. Они изначально не хотели мира, начиная переговоры.

Лазуткин: чем больше западные СМИ говорят о переговорах, тем дальше мир и согласие-4

Андрей Лазуткин:
Вторая странность в том, что киллер, который совершил покушение, вылетел в ОАЭ. Это страна, которая выступает основной переговорной площадкой. Если бы он успел пересесть в ОАЭ на самолет в Румынию, как планировал, это бросило бы тень на Эмираты как на место дальнейших переговоров. Кстати, женщина – пособник киллера – уходила через Турцию – вторую переговорную площадку. Поиск новых переговорных мест занял бы время; и возможно, это была главная цель операции, а не просто убийство генерала.

А сейчас главный вопрос – добился ли Киев своих целей и как это повлияет на переговоры. Ранее мы видели подрыв пассажирского поезда, а также операцию «Паутина» во время активизации контактов в Стамбуле. То есть почерк не меняется, но в отличие от Стамбула, сегодня цена переговоров – не только мир.

Подробности в видео.

# Андрей Лазуткин # Авторская журналистика на СТВ # Международная политика

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