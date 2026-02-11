В Мяделе работает пункт обогрева от Красного Креста
Оказать помощь тем, кто в ней нуждается. В период морозов в Мяделе работает пункт обогрева Красного Креста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сюда может прийти и согреться любой человек. Волонтеры предлагают горячий чай или кофе с угощениями. Также бесплатно можно взять теплую одежду и пледы. Созданы все условия. А для оказания необходимой помощи дежурит медик.
Рады, что есть такой пункт обогрева. Даже не ожидали, что мы тут будем прогуливаться. Уже на пенсии, ходим, гуляем и вот смотрим, «Пункт обогрева» написано. Приятно нас встретили, чаю дали, большое им спасибо.
Ирина Гришкевич, председатель Мядельской районной организации Белорусского Красного Креста:
Можем предложить не только горячий чай и кофе, кстати, чаи у нас только на травах, которые собирали наши волонтеры, мы можем предложить плед согреть ножки, у нас связаны тапочки, носки, теплые шарфы, шапки, одеяла. Волонтеры работают каждый день в рабочие дни с 9:00 до 15:00.
Всего в Минской области пункты обогрева развернуты в 15 районах. Задача Красного Креста – помочь белорусам пережить морозы. Кстати, каждый желающий может передать одежду или обувь.