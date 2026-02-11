В Мяделе работает пункт обогрева от Красного Креста

Оказать помощь тем, кто в ней нуждается. В период морозов в Мяделе работает пункт обогрева Красного Креста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сюда может прийти и согреться любой человек. Волонтеры предлагают горячий чай или кофе с угощениями. Также бесплатно можно взять теплую одежду и пледы. Созданы все условия. А для оказания необходимой помощи дежурит медик.