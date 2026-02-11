Более 1,5 сотен спортсменов всех возрастов – побывали на открытом чемпионате Беларуси по горнолыжному спорту

С огоньком и искренними эмоциями в Силичах завершился открытый чемпионат и первенство Беларуси по горнолыжному спорту. На старт вышли более 1,5 сотен спортсменов всех возрастов. Слалом, гигантский слалом и зрелищный параллельный слалом – три дисциплины, в которых соревновались за медали, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Живая энергия соревнований. Для юных спортсменов это не только борьба за результат, но и настоящий праздник. Отличная трасса, яркое солнце, дружеская атмосфера и, конечно, волнение на старте. Из таких эмоций складывается первый большой спортивный опыт. Для тренерского штаба такие мероприятия – бесценная возможность присмотреться к будущим звездам. Оценить потенциал нового поколения, которое совсем скоро сможет пополнить ряды национальной сборной.

На пьедестале почета представители семейных династий. Юрий Данилочкин – горнолыжник в третьем поколении. Его спортивный путь начинался с первых неуверенных шагов на лыжах в три года под руководством мамы, мастера спорта СССР.