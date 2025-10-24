В Польше упал военный беспилотник

В Польше продолжается активная модернизация армии. Только, похоже, цель программы не только борьба с мнимыми врагами, но и собственным народом. Об этом говорит инцидент, который произошел в Иновроцлаве. Там в буквальном смысле на голову мирных граждан упал военный беспилотник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертв и пострадавших удалось избежать. Известно, что летательный аппарат упал на огороженную территорию почтового отделения и не нес боевого заряда. Однако пострадало здание и припаркованные рядом машины. Место ЧП экстренно оцепила полиция.

Отметим, это уже второй подобный инцидент за неделю. Накануне Польская группа вооружений сообщила о падении на гражданской территории учебного беспилотника. Пострадавших также нет. Но это лишь те случаи, которые стали известны. По словам одного из депутатов польского парламента, инцидентов было гораздо больше. Только дроны падали не на жилые кварталы, а в местах, где это легче замалчивать.