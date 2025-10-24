В Токио вооружённый ножом мужчина пытался проникнуть в посольство США

Известно, что сотрудники службы безопасности пытались остановить злоумышленника. Однако он оказал сопротивление и ранил одного из охранников. Сейчас полиция выясняет личность мужчины и его мотивы. Особую тревогу властей вызвало то, что инцидент произошел за несколько дней до приезда американского президента в Токио. Планируется, что визит Трампа состоится с 27 по 29 октября. Для обеспечения безопасности мобилизовано около 20 тысяч полицейских.