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В Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО

05 июня 2025 13:41
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Запад продолжит вооружаться. Чтобы обсудить, как это сделать быстрее и эффективнее, в Брюсселе собрались министры обороны стран НАТО. На то, чтобы обсудить национальные планы по значительному увеличению закупок оружия и военной техники, они решили отвести два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО-2

За более короткий срок принять решения главы военных ведомств вряд ли смогут. Так как главной и острой темой встречи станет и рост оборонных расходов стран-участниц Альянса до 5 % от ВВП с нынешних 2 %. Тут могут возникнуть трудности, потому что далеко не все готовы опустошать государственные бюджеты. Чтобы убедить коллег по военному блоку не скупиться и выделить как можно больше денег на вооружение, генсек НАТО решил вновь напугать всех какой-то мифической угрозой.

В Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО-4

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
Итак, сегодня мы решим, что нам нужно сделать, чтобы иметь возможность защищать себя от нападения. Для этого надо тратить как можно больше, чтобы быть готовым к войне. Чем больше вы тратите, тем больше вы становитесь сильными. Тратьте больше и тогда на вас действительно не нападут. 

Еще одной тяжелой и спорной темой для участников встречи станет вопрос, как определить расходы, связанные с обороной, которые могут включать траты на кибербезопасность и определенные типы инфраструктуры.

# Международная политика # НАТО # Марк Рютте

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