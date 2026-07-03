Ковали скальпели из сбитых самолетов – еще раз о подвиге врачей в годы Великой Отечественной

В Беларуси отмечают День Независимости. 3 июля 1944 года – для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма. Когда отгремели парады, перед страной встали вопросы, от которых зависело само выживание нации: здоровье людей и хлеб на столе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны наши партизанские врачи совершали настоящее чудо: оперировали в землянках без наркоза, вываривали парашютный шелк вместо нитей, ковали скальпели из сбитых самолетов. А сегодня белорусские врачи спасают жизни уже на мировом уровне, делая сложнейшие операции и разрабатывая передовые протоколы лечения.

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