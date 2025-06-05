В Душанбе пройдёт заседание Совета глав правительств СНГ

Визит Лукашенко в центре внимания мировых СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с Си Цзиньпином?

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Я очень ценю ваше дружелюбие, оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме».