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В Душанбе пройдёт заседание Совета глав правительств СНГ

05 июня 2025 06:20
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Совет глав правительств СНГ пройдет сегодня, 5 июня, в Душанбе сначала в узком, затем в расширенном составе. Беларусь представляет премьер-министр. Александр Турчин с рабочим визитом в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Душанбе пройдёт заседание Совета глав правительств СНГ-2

На заседании рассмотрят вопросы, касающиеся различных сфер деятельности. Особое внимание экономическому сотрудничеству – на повестке дня взаимодействие в области тяжелого машиностроения, легкой промышленности, гармонизации национальных систем воздушного движения. Кроме того, обсудят ряд инициатив в гуманитарной сфере, в том числе о проведении Форума волонтеров. К подписанию планируется ряд документов в области охраны здоровья, межрегионального и приграничного сотрудничества.

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# Беларусь-Таджикистан # Международное сотрудничество

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