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«Это было так своевременно и так нужно сейчас!» Белорусы комментируют Послание Президента

31 марта 2023 14:01
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Новости Беларуси. Традиционно Послание Президента – событие ожидаемое. Сегодня в обществе как никогда высокий запрос на все посылы и задачи, которые озвучил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мнения белорусов собрали наши корреспонденты.

«Это было так своевременно и так нужно сейчас!» Белорусы комментируют Послание Президента-1

Слово «суверенитет», как сегодня и Президент сказал, – дорогое достаточно понятие. Буквально три секунды назад разговаривали, что такое суверенитет. То есть не какая-то независимость. Заграничный суверенитет Европы сегодня тоже можно дать под сомнение. Почему? Потому что чем они сегодня независимы? Энергоресурсной системой? Нет. Политическими возможностями? Тоже нет. Что касается Беларуси, если у нас возможность суверенитета, суверенитет именно на взаимных отношениях с Российской Федерацией, если мы выстроим некие блоки, что позволит нам в дальнейшем развиваться, то это не что иное, как суверенитет.

«Это было так своевременно и так нужно сейчас!» Белорусы комментируют Послание Президента-4

Мне очень понравилось выступление Президента, особенно в той части, где говорится о мире. Я всегда говорила, сама себе говорила: прямо здесь и сейчас остановиться, не предъявлять больше никому никаких претензий. Это было так своевременно и так нужно сейчас.

«Это было так своевременно и так нужно сейчас!» Белорусы комментируют Послание Президента-7

Обленился народ, не хотят работать, хотят доллары, вместо того чтобы работать. Работа – это основа человека. Если человек не работает, у него бессмысленная жизнь. Александра Григорьевича мы от всей души уважаем. На него давят со всех сторон, и он все равно держит свою линию, свою политику.

«Это было так своевременно и так нужно сейчас!» Белорусы комментируют Послание Президента-10

Очень много тем. Они были все очень близки. Я многодетный отец, у меня трое маленьких деток. Поэтому глава государства поднял вопрос детей, социальной защищенности. Очень близкие для меня темы, потому что мне повезло, государство поддержало меня, дало субсидию, дало семейный капитал.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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