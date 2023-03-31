«Это было так своевременно и так нужно сейчас!» Белорусы комментируют Послание Президента
Новости Беларуси. Традиционно Послание Президента – событие ожидаемое. Сегодня в обществе как никогда высокий запрос на все посылы и задачи, которые озвучил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мнения белорусов собрали наши корреспонденты.
Слово «суверенитет», как сегодня и Президент сказал, – дорогое достаточно понятие. Буквально три секунды назад разговаривали, что такое суверенитет. То есть не какая-то независимость. Заграничный суверенитет Европы сегодня тоже можно дать под сомнение. Почему? Потому что чем они сегодня независимы? Энергоресурсной системой? Нет. Политическими возможностями? Тоже нет. Что касается Беларуси, если у нас возможность суверенитета, суверенитет именно на взаимных отношениях с Российской Федерацией, если мы выстроим некие блоки, что позволит нам в дальнейшем развиваться, то это не что иное, как суверенитет.
Мне очень понравилось выступление Президента, особенно в той части, где говорится о мире. Я всегда говорила, сама себе говорила: прямо здесь и сейчас остановиться, не предъявлять больше никому никаких претензий. Это было так своевременно и так нужно сейчас.
Обленился народ, не хотят работать, хотят доллары, вместо того чтобы работать. Работа – это основа человека. Если человек не работает, у него бессмысленная жизнь. Александра Григорьевича мы от всей души уважаем. На него давят со всех сторон, и он все равно держит свою линию, свою политику.
Очень много тем. Они были все очень близки. Я многодетный отец, у меня трое маленьких деток. Поэтому глава государства поднял вопрос детей, социальной защищенности. Очень близкие для меня темы, потому что мне повезло, государство поддержало меня, дало субсидию, дало семейный капитал.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Дай бог не геям так работать, как они». Олег Гайдукевич задал смелый вопрос! А Президент ответил не менее смело
Лукашенко – белорусам: ничего не бойтесь, все будет нормально
Лукашенко: никакие конституции под себя я делать не буду