«Это было так своевременно и так нужно сейчас!» Белорусы комментируют Послание Президента

Новости Беларуси. Традиционно Послание Президента – событие ожидаемое. Сегодня в обществе как никогда высокий запрос на все посылы и задачи, которые озвучил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнения белорусов собрали наши корреспонденты.

Слово «суверенитет», как сегодня и Президент сказал, – дорогое достаточно понятие. Буквально три секунды назад разговаривали, что такое суверенитет. То есть не какая-то независимость. Заграничный суверенитет Европы сегодня тоже можно дать под сомнение. Почему? Потому что чем они сегодня независимы? Энергоресурсной системой? Нет. Политическими возможностями? Тоже нет. Что касается Беларуси, если у нас возможность суверенитета, суверенитет именно на взаимных отношениях с Российской Федерацией, если мы выстроим некие блоки, что позволит нам в дальнейшем развиваться, то это не что иное, как суверенитет.

Мне очень понравилось выступление Президента, особенно в той части, где говорится о мире. Я всегда говорила, сама себе говорила: прямо здесь и сейчас остановиться, не предъявлять больше никому никаких претензий. Это было так своевременно и так нужно сейчас.