Лазуткин о Послании Президента: «Такие мероприятия – это ещё оценка физического состояния»

Андрей Лазуткин, политолог:

Такие мероприятия – это еще оценка физического состояния. Помните «Большие разговоры», когда они шли по 8 часов с Президентом, это же тоже непросто для человека отвечать на вопросы, общаться. А Послание – это монолог, то есть не просто разговор, где ты помолчал немного, потом сказал. Нет, это постоянный монолог без пауз, это довольно тяжело. Это показатель формы интеллектуальной и физической. Бедняга Байден теряется в зале, не может найти место, где ему стоять. И эти люди угрожают нам ядерным оружием. Мы показываем, что мы еще неплохо соображаем, неплохо понимаем обстановку. Даже если посмотреть последние выступление Путина, он там четко называет факты, базы военные, расстояния. Это же не потому, что он пытается поумничать, он показывает: я все хорошо, прекрасно помню, соображаю. А наш «друг» Байден, бедняга, он там совсем уже...

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