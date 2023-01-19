Сергей Алейник: «Продолжается работа по обеспечению равных прав граждан Беларуси и России»
ОБСЕ деградирует, Украина – плацдарм западной экспансии постсоветского пространства, а попытки удушить Беларусь и Россию провальны. Эти темы сегодня, 19 января, Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне сегодняшней встречи новость союзной повестки – Президентом подписан закон о ратификации договора с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Цель – гармонизировать налоговое и таможенное законодательство двух стран. Основные задачи – устранить налоговые барьеры во взаимной торговле, сформировать единое информационное пространство по совместному противодействию нарушений в уплате косвенных налогов. И это лишь один из положительных моментов.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Продолжается переговорный процесс по согласованию проекта межправсоглашения о единой промышленной политике. Приняты принципиальные решения по гармонизации таможенного законодательства, выравниваются условия хозяйствования, непрерывно продолжается работа по обеспечению равных прав граждан Беларуси и России. Позавчера Государственная дума России ратифицировала межправительственное соглашение о взаимном признании виз и другим вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Это позитивным образом скажется на туристическом потенциале наших стран.
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