Специальный репортаж СТВ прямо из Турции! Расскажем самое интересное об острой политической кухне

Турецкая политическая кухня всегда была слишком острой.
Турецкая политическая кухня всегда была слишком острой.
Мы не видим смысла в прекращении контактов с Минском и Москвой. Надо уметь разделять международную повестку от национальных интересов.
Почему то, что заваривалось в Вашингтоне и Брюсселе, приходится расхлебывать в Стамбуле?
Запад не заинтересован в сильной Анкаре. Их очень настораживает тот факт, что голос Турции становится решающим на Ближнем Востоке, да и в целом на мировой арене.
И какая она, цена легендарного Восточного экспресса?
Пришли, заместили те товары, которые ушли. Свято место пусто не бывает, и турецкий бизнес очень четко чувствует это конъюнктуру.
Так нужен ли нам берег турецкий?
Специальный репортаж Константина Герцева смотрите сегодня, 20 января, в 20:40 на СТВ.
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