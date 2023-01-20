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Специальный репортаж СТВ прямо из Турции! Расскажем самое интересное об острой политической кухне

20 января 2023 08:29
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Турецкая политическая кухня всегда была слишком острой.

Специальный репортаж СТВ прямо из Турции! Расскажем самое интересное об острой политической кухне-1

Мы не видим смысла в прекращении контактов с Минском и Москвой. Надо уметь разделять международную повестку от национальных интересов.

Почему то, что заваривалось в Вашингтоне и Брюсселе, приходится расхлебывать в Стамбуле?

Специальный репортаж СТВ прямо из Турции! Расскажем самое интересное об острой политической кухне-4

Запад не заинтересован в сильной Анкаре. Их очень настораживает тот факт, что голос Турции становится решающим на Ближнем Востоке, да и в целом на мировой арене.

И какая она, цена легендарного Восточного экспресса?

Специальный репортаж СТВ прямо из Турции! Расскажем самое интересное об острой политической кухне-7

Пришли, заместили те товары, которые ушли. Свято место пусто не бывает, и турецкий бизнес очень четко чувствует это конъюнктуру.

Так нужен ли нам берег турецкий?

Специальный репортаж СТВ прямо из Турции! Расскажем самое интересное об острой политической кухне-10

Специальный репортаж Константина Герцева смотрите сегодня, 20 января, в 20:40 на СТВ.

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# Международная политика # Константин Герцев # Фотофакт

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