Специальный репортаж СТВ прямо из Турции! Расскажем самое интересное об острой политической кухне

Турецкая политическая кухня всегда была слишком острой.

Мы не видим смысла в прекращении контактов с Минском и Москвой. Надо уметь разделять международную повестку от национальных интересов. Почему то, что заваривалось в Вашингтоне и Брюсселе, приходится расхлебывать в Стамбуле?

Запад не заинтересован в сильной Анкаре. Их очень настораживает тот факт, что голос Турции становится решающим на Ближнем Востоке, да и в целом на мировой арене. И какая она, цена легендарного Восточного экспресса?

Пришли, заместили те товары, которые ушли. Свято место пусто не бывает, и турецкий бизнес очень четко чувствует это конъюнктуру. Так нужен ли нам берег турецкий?