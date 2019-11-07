«Должны идти только знаковые люди». Как в регионах Беларуси проходили выборы в Совет Республики

Новости Беларуси. В Беларуси состоялись выборы в Совет Республики. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных советов базового уровня, а также Минского городского совета. Голосование прошло в каждой области и столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск своих представителей в Совет Республики выбирал в городской ратуше. Депутаты Минского городского совета на специальное заседание собрались практически в полном составе – 49 человек. Кворум – обязательное условие для того, чтобы выборы состоялись.

Кандидаты на кресло сенатора от Минска – люди абсолютно разных сфер: врачи, юристы, ученые, преподаватели. Внушительный срез белорусского общества. Активные, инициативные. Кстати, практически все они работают в парламенте на общественных началах, не получая за это зарплаты. Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»

Совет Республики – фильтр для законопроектов, которые проходят через парламент. Сенаторы отвечают за качество будущих законов. Поэтому выборы в верхнюю палату – комбинация многоуровневая.

Первоначально на совместном заседании Мингорисполкома и Мингорсовета рассмотрели 9 претендентов. До финального голосования дошли только 8 из них. Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне

На повестке заседания один вопрос – выборы сенаторов. Кстати, голосовали депутаты за предложение по-старинке, поднимали руки. Но считать не потребовалось – поддержка единогласная. После представления кандидатов вопросы, обсуждение и процедура тайного голосования. Все по протоколу: опечатанная урна, кабинки для волеизъявления и подсчет голосов строго в установленном законом порядке.

Такие специальные заседания сегодня прошли по всей стране, в каждой области – со своими особенностями. Кстати, не зря в народе Совет Республики часто называют «палатой регионов». Что символично, сенаторов 7 созыва выбирали в праздник 7 ноября.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Бресте определились с именами 8 сенаторов, которые войдут в состав Совета Республики седьмого созыва. Опытные управленцы, руководители крупных предприятий, врачи. Люди разных профессий, рангов и взглядов на жизнь. Но каждый с четким планом действий в новой для себя роли.

Александр Крапивницкий, кандидат от Брестской области в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:

Я хотел бы заострить внимание на сохранении врачей в больницах нашей страны. Потому что в последние годы с этим возникают определенные вопросы, с тем, чтобы удержать наших сотрудинков. А если говорить в целом про наше государство, то мне бы хотелось, насколько я смогу это сделать, улучшить ситуацию в экономике, что очень важно для всей бюджетной сферы.

Они накопили достаточный опыт работы на местах, чтобы понять, что можно и нужно изменить в существующем законодательстве. Создание новых производств в регионе, развитие предпринимательства, здравоохранения и сельского хозяйства. Планы есть по каждому из направлений. Депутаты местных советов с ними согласились и поддержали.

Александр Добриян, корреспондент:

В Гомеле прежде, чем выслушать кандидатов, участники заседания по выборам членов Совета Республики имели возможность ознакомиться вот с этой импровизированной выставкой. Здесь каждый избирательный округ региона представил свои достижения: что сделано от выборов до выборов.

На фото – открытие медицинских центров, бассейнов, современных производств, новейшая белорусская техника и достижения спортсменов. Все, чем жил регион последние годы. Наглядная иллюстрация того, что выбирают белорусы.

Виктор Замостин, председатель Калинковичского районного Совета депутатов:

Сегодня мы делаем очередной выбор будущего страны. И в этом будущем в первую очередь должны играть роль состоявшиеся люди, которые в своей жизни добились серьезных, значимых результатов.

Наталья Сидорова, депутат Комянского районного Совета депутатов:

Всех кандидатов знаю лично. Самое важное, что было представлено практически у каждого в своей программе, главное – человек, живущий в Республике Беларусь.

Участники заседания не скрывали хорошего настроения. Делать свой выбор в день, который сыграл важную роль в истории нашей страны, вдвойне ответственно.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Могилев сегодня выбирал сенаторов во Дворце культуры области. Восемь представителей разных профессий: медики, педагоги, аграрии, промышленники. Это люди, которые идут в Совет Республики, но при этом сохраняют свои рабочие места.

Игорь Каско, кандидат от Могилевской области в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:

Я выдвинут депутатами местного уровня от наших юго-восточных регионов. Это достаточно сложный регион. Все те проблемы, что существуют там, я буду доносить на самый высокий уровень и буду стараться помочь организовать жизнедеятельность на достаточно высоком уровне.

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

Я помню очень хорошо, как избирался первый в истории Совет Республики. Это был 1997 год, глава государства тогда особо подчеркивал, что в Совет Республики должны идти только знаковые люди, персоны, чтобы каждый гражданин Беларуси видел этих людей, гордился и понимал, что они действительно достойны.

Я рада, что те кандидатуры, которые сегодня рассматривала Могилевская область, отвечают этим требованиям.





Ирина Недобоева:

Настоящим подарком для могилевчан стало открытие обновленного моста на центральной улице города.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Для Минской области сегодняшний день особенно важен. Ответственность, в первую очередь, диктует масштаб региона, а значит, большой набор вопросов будет требовать особенной внимательности и чуткости со стороны избранных депутатов. Специфика этой кампании такова, что у центрального региона нет номинального областного центра, поэтому по традиции на значимом мероприятии всех собрал Дворец культуры в Молодечно. На парковке бок о бок стоят 23 автобуса, символизируя сплоченность 22 районов и города Жодино. Отражением такой организованности стал и избирательный процесс.

Причем духу национального праздника в целом соответствовали и атмосфера мероприятия, и настроение гостей. В их числе депутаты местных советов базового уровня, представители Миноблисполкома, а также почетные жители центрального региона.

Свои голоса за будущих сенаторов области отдали 650 человек. Кандидаты в свою очередь представили программы будущей деятельности и ответили на вопросы.

Наталья Якубицкая, кандидат от Минской области в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:

Благоустройство дорог (это те вопросы, которые волнуют наших граждан), организация работы транспорта. Хотя в Минской области огромное внимание уделяется всем этим направлениям. С моей стороны, считаю своим долгом оказать помощь пожилым людям, инвалидам, путем вовлечения в их в профессиональную деятельность, социальную деятельность. Я считаю, что обязательно должны сохранить для наших хлеборобов, сельских жителей, всю социальную инфраструктуру.





Елена Дмухайло, секретарь Центризбиркома Беларуси:

Через два дня все документы, связанные с выборами членов в Совет Республики, от Минской области и других регионов поступят в Центральную комиссию. Комиссия на основании этих документов; протокола; списка депутатов, принявших участие в голосовании; решения, принятого на заседании, подведет итоги выборов членов Совета Республики. Зарегистрирует избранных кандидатов и направит в печать сообщение о выбранных кандидатах. Все регионы и Минск сегодня определились со своими сенаторами. Избрано 56 человек.