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Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»

07 ноября 2019 10:34
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Новости Беларуси. Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, а также Минского городского совета.

Молодые депутаты. Какое будущее ждёт парламент Беларуси?

Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»-1

Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»-3

Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
Я, проработав определенное время в Совете Республики, четко отдаю себе отчет, что скорей всего это большая честь, без сомнения. Это еще и колоссальная ответственность. Тебя постоянно заставляют совершенствоваться. Постоянно тебя заставляют думать не только о своей семье, о своих пациентах, сотрудниках своего центра, которых у нас сейчас 2 тысячи, это постоянно заставляет тебя думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам, оглядываться по миру, смотреть, где есть новые новаторские управленческие решения, которые можно у нас в Беларуси применить.

Подробнее о выборы в парламент Беларуси читайте здесь.

Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»-6

Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»-8

# Выборы-2019 # Олег Руммо # Фотофакт

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