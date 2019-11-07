Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»

Новости Беларуси. Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, а также Минского городского совета.

Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:

Я, проработав определенное время в Совете Республики, четко отдаю себе отчет, что скорей всего это большая честь, без сомнения. Это еще и колоссальная ответственность. Тебя постоянно заставляют совершенствоваться. Постоянно тебя заставляют думать не только о своей семье, о своих пациентах, сотрудниках своего центра, которых у нас сейчас 2 тысячи, это постоянно заставляет тебя думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам, оглядываться по миру, смотреть, где есть новые новаторские управленческие решения, которые можно у нас в Беларуси применить.