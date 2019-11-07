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Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне

07 ноября 2019 11:02
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Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси проходят выборы в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Отметим, в состав верхней палаты парламента входят 64 представителя. Тайным голосованием выбирают по 8 кандидатов от каждой области и Минска. Еще 8 сенаторов имеет право назначить Президент.

Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне-1

Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК:
Это люди, которые уже выдвигали свои кандидатуры и которые поддерживались на соответствующем уровне, я имею в виду депутаты местного Совета. Это не то, что сегодня они собрались и впервые их увидели. Они о них уже знали, они изучили их и профессиональный путь, и жизненный путь. Конечно же, я думаю, что поддержание будет достаточного уровня.

Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне-4

Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне-6

Подробнее о выборы в парламент Беларуси читайте здесь.

# Выборы-2019 # Вадим Ипатов # Фотофакт

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