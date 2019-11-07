Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне

Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК:

Это люди, которые уже выдвигали свои кандидатуры и которые поддерживались на соответствующем уровне, я имею в виду депутаты местного Совета. Это не то, что сегодня они собрались и впервые их увидели. Они о них уже знали, они изучили их и профессиональный путь, и жизненный путь. Конечно же, я думаю, что поддержание будет достаточного уровня.