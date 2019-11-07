Александр Лукашенко подарил шейху ОАЭ белорусские сладости и копию Слуцкого пояса
Новости Беларуси. Президент Беларуси с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. 7 ноября Александр Лукашенко встретился с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Отметим, такие встречи редко проходят без подарков. Глава государства презентовал шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну белорусские сладости и копию Слуцкого пояса, созданную по старинной технологии.
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