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Александр Лукашенко подарил шейху ОАЭ белорусские сладости и копию Слуцкого пояса

07 ноября 2019 13:44
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Новости Беларуси. Президент Беларуси с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. 7 ноября Александр Лукашенко встретился с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Александр Лукашенко подарил шейху ОАЭ белорусские сладости и копию Слуцкого пояса-1

Александр Лукашенко подарил шейху ОАЭ белорусские сладости и копию Слуцкого пояса-3

Отметим, такие встречи редко проходят без подарков. Глава государства презентовал шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну белорусские сладости и копию Слуцкого пояса, созданную по старинной технологии.

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»

Александр Лукашенко подарил шейху ОАЭ белорусские сладости и копию Слуцкого пояса-6

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян # Фотофакт

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