Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты. 7 ноября Александр Лукашенко встретился с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече обсуждали совместные проекты, которые уже реализуются, и планы на перспективу, в том числе варианты взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и его применение в разных областях. То, что партнеры из ОАЭ решили посвятить нашу делегацию в тонкости одной из самых закрытых научных сфер, говорит об особом статусе белорусско-эмиратского сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту открытость, которую вы проявляете в ходе моего визита.

Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта. И ваше предложение, такое дружеское предложение ознакомить нас с уровнем развития искусственного интеллекта в Эмиратах заслуживает не просто уважения, а преклонения. Потому что сфера пока что достаточно закрытая. Каждая страна, если она занимается искусственным интеллектом, что-то творит, скрывая результаты этого творения друг от друга. Вы проявляете высочайшую открытость, и мы это очень ценим.