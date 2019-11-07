«Профессионалы своего дела». В Беларуси состоялись выборы в Совет Республики

Новости Беларуси. 7 ноября во всех регионах Беларуси состоялись выборы в верхнюю палату белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нее вошли 56 членов – 8 сенаторов от каждой области. Еще 8 назначает Президент. Выборы прошли путем тайного голосования на заседаниях местных Советов депутатов.

Кандидаты выступили перед народными избранниками с программой предстоящей деятельности по совершенствованию законодательства. Очертили наиболее проблемные вопросы, характерные для региона.

Они знают, о чем говорят. Как правило, за плечами у кандитатов многолетний опыт управленцев.





Анатолий Шолтанюк, избранный член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Поспособствовать через принятие республиканских программ решению тех проблем, которые волнуют людей. Это, в первую очередь, проблема качества питьевой воды, это вопросы обеспечения местами в дошкольных учреждениях, это сегодня и вопросы строительства жилья многодетным семьям на селе.

Чтобы быть избранным в регионе, кандидатам нужно было набрать больше половины голосов депутатов местных советов. Впереди у членов верхней палаты парламента напряженная работа. Свои обязанности сенатора они будут исполнять без отрыва от основного места работы.





Сергей Калиновский, член Центральной комисиии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Профессионалы своего дела, своей профессии, которые действительно могут принести пользу и большой вклад в деятельность Национального нашего собрания и его высшей палаты.