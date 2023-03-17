Кому выгоден скандал с белорусскими шпионами в Польше? Рассказал политолог

Чем ближе парламентские выборы в Польше, тем грязнее провокации польских спецслужб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какие группы борются за власть в Польской Республике и что для них значит шпионский скандал с участием граждан Беларуси? Расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Польская контрразведка ABW заявила о ликвидации шпионской сети, которая работала на Россию. Что чуть ли не дети (младшей девушке 18 лет) якобы документировали военную технику, которую поставляли в Украину по железной дороге. Таких шпионов всегда берут с поличным и показывают доказательства: видео, переписки, фотографии, признания. Следователю надо установить связи между ними, показать роли в группе. Но вместо этого польские СМИ и министр МВД зачитали текст от контрразведки. Там считают, что эта была диверсионная группа для уничтожения составов. Но уже год идет СВО, и пока все вооружения прекрасно доезжают до Украины, что-то мы не слышали ни об одном взорванном эшелоне. Тем более всю основную технику перевозят морем, а не самолетами в Жешув, где якобы работала группа. И танки на платформах не везут, как у нас на учениях, все маскируется под гражданские грузы. Если партия приходит в Польшу, ее рассредоточивают и мелкими группами везут по автодорогам, как на видео.

При этом в Польше большое число своей и американской бронетехники. Как ее отличить от украинской? И что камера на железной дороге даст в плане анализа? При этом польская контрразведка подчеркивает, что это была именно диверсионная группа. Вопрос: сколько эшелонов такая группа могла пустить под откос? Например, когда была Курская дуга и наши партизаны проводили операцию, в два этапа было взорвано 1 800 эшелонов и 2 000 километров рельс. Вот это может повлиять на боевые действия, а шесть диверсантов, из которых двое студенты, это немножко другое. Поэтому очевидно, что Польша решает несколько задач. Возможно, хотят полностью закрыть с нами границу, поменять миграционную политику и готовят общественное мнение. Как было заявлено, к ним проникают «шпионы из стран Востока». Вторая версия – зачем-то хотят уменьшить перевозки военных грузов через Польшу, по каким-то соображениям.

Но в любом случае, здесь важный момент – это именно российско-белорусская шпионская группа, только странно, что там еще нет иранца и китайца. Они карикатурно показывают, что вот у нас два одинаковых врага, Россия и Беларусь, это одно и то же, они вместе ведут враждебные действия против Польши. И Беларусь несамостоятельна, это такой белорусский военный округ. Какие судебные перспективы у этого дела? Они простые – люди пойдут в обменный фонд. Украине менять некого, наших граждан там нет, до этого их депортировали, а теперь еще и угрожают мобилизацией, если кто-то не уехал. Зато белорусы есть в Польше, и теперь их можно обменять на украинского шпиона из Мачулищ, 1 к 3. А можно и на десятерых. Скорее всего, в польском суде дело развалится, но в странах демократии людей годами держат в СИЗО, продлевая следствие. Скорее всего, так будет и в этот раз.

Опять же, если кто-то не понимает, именно для того через наши эмигрантские структуры ведется учет, кто что делает, у кого какие родители в Беларуси, какое образование и навыки, кто какие сохранил связи. Поэтому если ваш ребенок собрался в Польшу, вы должно знать: нравится вам власть или нет, но там он не будет иметь вообще никаких прав. Ему можно подкинуть патроны, наркотики, заставить работать на поляков, а можно выставить на торги для обмена, как шпиона.

Вот девочка ходила на протесты, была отчислена с журфака в 2020 году, польские вузы принимали белорусов без экзаменов по квотам, уехала туда и теперь сидит в польской контрразведке. Скорее всего, платили за проживание в Польше родители, чтобы дочка получила европейский диплом. А теперь она получит миску с кашей в польском изоляторе. И это все в условиях, когда Беларусь не является стороной конфликта. А если здесь что-то начнется, всех наших и российских граждан там посадят в лагерь. Поинтересуйтесь, что было с японцами в США во Вторую мировую. А чтобы глубже понимать подоплеку шпионского скандала, надо видеть, что происходит в Польше. Сегодня она поделена на два лагеря. Первый – это правящая партия. Дуда и Моравецкий, которые сегодня на слуху, – это, скорее, говорящие головы, а реальная власть в стране у Ярослава Качиньского. Это серый кардинал, который вместе с американцами ориентирует Польшу на активную восточную политику. Здесь и интересы американского ВПК, и вопрос польского контроля над Украиной, и, что самое важное, действия Польши против Германии.

Американцы долго работали с Качиньскими, раньше братьев было двое. Один, как вы знаете, погиб под Смоленском в катастрофе, кстати, сегодня в этом прямо обвиняют русских. Если погибший Лех был яркой, публичной фигурой, то его брат, наоборот, очень скрытный человек. Семьи у Ярослава Качиньского нет, женат он никогда не был, живет один, и ходят слухи о его ориентации. И это похоже на правду, потому что все лидеры, которые вышли из «Солидарности», включая руководителя профсоюза Валенсу, были либо под контролем спецслужб ПНР, либо на них имелся компромат – они потому и становились лидерами, чтобы польской оппозицией можно было управлять. И когда в 1990-е рухнула ПНР, власть передали очень мягко, никого не осудили, не убили, а у власти в Польше в итоге оказались бывшие польские комсомольцы – сегодня это польские олигархи. Вот так устроена политика.

Тем не менее Качиньский – это хороший специалист, юрист по образованию, который работал и в польском парламенте, и в прокуратуре, был премьер-министром, а также курировал в правительстве силовой блок. Русских он ненавидит, как и немцев, и на этом построена идеология правящей партии.

Но это далеко не вся Польша. Вторая линия – это оппозиция, которая, наоборот, ориентируется на Германию. Это партия «Гражданская платформа», бывший премьер Туск и нынешний мэр Варшавы Тшасковский.

Они считают, что сотрудничать надо с немцами, а с Россией как минимум не ссориться, это не даст Польше ничего хорошего. У них тоже есть сторонники, и если у правящей партии их примерно 34 %, то у этих – 26 %, по опросу на март 2023 года. То есть Польша расколота. И в такой ситуации польским спецслужбам довольно сложно работать. Да, сегодня они работают на правящую партию, но завтра власть может поменяться. И в польском аппарате есть разные силы, кому-то скандал с белорусскими шпионами выгоден, а кому-то нет. Например, это вопрос о том, стоит ли поставлять через Польшу вооружения. Это большие риски, смотрите, у нас уже диверсанты появились. Может, кому-то надо остановить поставки или пустить их другим путем. Или, наоборот, заработать на охране железных дорог, выбить средства. Война – это большие деньги, за которые идет борьба.