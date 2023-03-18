«Наша идеология – яростное созидание». Григорий Азарёнок вошёл в политсовет партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. Партия «Белая Русь» официально создана в Беларуси. Решение было единогласно принято на учредительном съезде партии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возглавил политическое объединение Олег Романов. Также делегаты утвердили устав, определили основные цели партии. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью.

В президиуме нынешнего съезда 12 человек. Это политики, специалисты в сферах образования и промышленности, медики, молодежь и журналисты. В составе партии – представители самых разных слоев общества, а потому она будет отстаивать и продвигать интересы каждого белоруса.

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:

В разделе программы партии «Культура. Традиции. Память» сказано, что мы выступаем за сохранение национальной идентичности и исторической памяти. И пускай запомнят швабы, гейтсы и прочие иллюзионисты глобализма: из белорусов не получится сделать безликое перекати-поле, жвачных животных, которые, погрязнув в извращениях и пресыщенности, сдадут им страну за понюх табаку. Проводники идеологии новой партии должны четко понимать, что каждый из них от рассвета и до заката противостоит чудовищной, могущественной, технологично оснащенной идеологии – идеологии потребления. И здесь не допустимы формализм, скучные доклады и негорящие глаза. Наша идеология – яростное созидание!