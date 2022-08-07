Действия США – это управляемый хаос. Как военные конфликты укрепляют доллар?

Мир трещит по швам. Происходящее не может не тревожить. Большинство конфликтов между странами и правительствами имеют давние корни и тлеют годами, но до сегодняшнего времени они не принимали таких радикальных форм, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Со стороны это выглядит как попытка разжечь чуть ли не новую мировую войну, но специалисты отмечают, что это, скорее, стратегия по стабилизации американской валюты. «Ее визит – серьезная угроза миру». К чему может привести поездка Пелоси на Тайвань и что уже случилось? Читать здесь.

Рецепт прост: мы печатаем доллар, который ничем не обеспечен, но его все равно будут покупать, потому что во всех других регионах мира стреляют. То есть Штаты пытаются искусственно обвалить все другие валюты – где-то с помощью военных конфликтов, а где-то – с помощью энергетического и продовольственного кризиса. Лукашенко: «Нерадивые руководители пытаются выйти и вывести свои государства через конфликты и войны». Читать здесь.

На территории Украины больше пяти месяцев длится военная спецоперация России. Происходящее, безусловно, повлияло на ситуацию в мире. Цены, энергоносители, разрыв привычных логистических цепочек. И с учетом того, как Украину накачивают оружием, сколько продлится острая фаза конфликта – предсказать невозможно. Еще одна опасная точка – это Приднестровье. В ближайшее время станет понятно, как будет развиваться российское наступление на юге Украины, но пока западные специалисты считают вполне возможным попытку выйти к границам Приднестровья в случае разгрома ВСУ на Донбассе. В этом случае тоже следует ожидать превентивных мер от американцев. Например, совместной операции Румынии и Молдавии по ликвидации непризнанной республики или ее занятие контингентом НАТО. С точки зрения политики, то, что делают США, называется «управляемый хаос». Им безразлично, как именно будут развиваться события, например, в Косово. Они просчитывают только общую рамку последствий – рост преступности, миграции, и как максимум – новая небольшая война в центре Европы.

Напомним, между Сербией и Косово в конце июля снова произошла эскалация. С 1 августа в Косово должны были начать действовать новые ограничения для сербов и этнических сербов, проживающих в республике. Это привело к протестам и чуть не стало причиной вооруженного конфликта с Сербией. Но к утру руководство Косово решило на месяц отложить запрет на сербские документы. Не исключено, что новый виток эскалации случится через месяц. Разумеется, это ударит по ЕС и еврозоне, обернется ростом расходов и инфляции евро.

Похожая ситуация и вокруг Тайваня. Первая за двадцать пять лет посадка американского политика на Тайване может дорого обойтись всему миру. На CNN визит собственного спикера называют «поступком своенравной чиновницы, который спровоцирует самую опасную геополитическую дуэль на планете». Своими действиями она запустила китайский маховик ответных мер, который так просто уже не остановить. Первые экономические удары Пекин наносит по высоким технологиям: перекрыл Тайбэю доступ к кремнию, а, значит, к промышленному производству микросхем. Китай и Тайвань являются главными мировыми поставщиками микрочипов для всей компьютерной техники, совокупно они контролируют более 80 % рынка. Поэтому любая нестабильность на Тайване обернется дефицитом микроэлектроники и ростом цен по всему миру. Опять же, в долларах при резком удешевлении китайской валюты. Американцам угрожают для начала свернуть все проекты по изготовлению аккумуляторов – Китай в этой области лидер. Видимо, Штаты собираются устроить проблемы и своему бывшему союзнику – Турции. Ее сближение с Ираном и Россией признано нежелательным. Похоже, директор ЦРУ не просто так две недели назад приезжал в Армению. На линии, где стоит российский миротворческий контингент в Карабахе, моментально произошли новые провокации. Напомним, что Турция активно участвовала в карабахском конфликте. Вполне возможно, что внимание Анкары снова попытаются туда отвлечь, значит, увеличить военные расходы и заставить турецкое правительство печатать деньги. Пока же самая проблемная точка – это Сирия, где Россия и Турция договорились совместно атаковать американские войска в нефтяных районах непризнанного Курдистана. Пока неясно, в каком формате – наземном или воздушном – будет проходить военная операция, но стабильности региону это точно не добавит. Поэтому американцы действуют на опережение, создавая проблемы там, где конфликты с участием Турции и России ранее были заморожены. В Секторе Газа тоже потенциальная эскалация.

В 80-километровой зоне действует военное положение. Ведущие к палестинскому анклаву дороги перекрыты. На территории введен режим чрезвычайного положения, а мирным жителями рекомендовали оставаться рядом с укрытиями. Несмотря на это, уже погибли более 30 человек, среди них – шесть детей. Еще около 200 пострадали. Остановить эти процессы практически невозможно – они выгодны США, пока там работает печатный станок. Ведь доллар это не просто бумага, которая ничем не обеспечена – ее по факту обеспечивает вся военная мощь США. И как только хождение американской валюты где-то ставится под вопрос – моментально принимаются меры для разрушения государств-региональных лидеров, типа Ирака, Ливии или Сирии, которые отказывались от доллара. Если же конкурент силен в военном плане, имеет ядерное оружие и с ним невозможна прямая война – тогда его втягивают в конфликты в третьих странах, как, например, было с Советским Союзом в Афганистане.