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Август 2020-го. Как события в Беларуси повлияли на мировую повестку? Анонс ток-шоу «По существу»

07 августа 2022 14:22
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Новости Беларуси. Завтра, 8 августа, без всяких нумерологических уверований накануне даты двухлетней давности, которая стала для белорусов новым символом патриотизма и единства, в ток-шоу «По существу» будут даны ответы на глобальные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Какие геополитические предпосылки были тогда, в августе 2020-го? Откуда берет начало фитиль жарких событий, происходящих не только на нашем континенте? Сохраняет ли Запад мировой счет за собой и почему вес Востока на чаше глобального мерила растет? Масштабный трактат настоящего и прогноз на будущее Беларуси, которая, не меняя своих географических и политических ориентиров, в центре Европы. Включайте СТВ 8 августа в 18:30 и присоединяйтесь к единственному ток-шоу на отечественных экранах, которое вещает в прямом эфире.  

# Международная политика

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