«Её визит – серьёзная угроза миру». К чему может привести поездка Пелоси на Тайвань и что уже случилось?
Мир трещит по швам. Происходящее не может не тревожить. Большинство конфликтов между странами и правительствами имеют давние корни и тлеют годами, но до сегодняшнего времени они не принимали таких радикальных форм, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Со стороны это выглядит как попытка разжечь чуть ли не новую мировую войну, но специалисты отмечают, что это, скорее, стратегия по стабилизации американской валюты.
Вернемся к ситуации на краю Евразии и в бассейне Тихого океана. К ней приковано без малого внимание всего света.
Валерия Попкова, СТВ:
Не прошло и трех недель с неудавшегося ближневосточного турне Байдена, как Вашингтон решил совершить новое путешествие. В этот раз по странам Азии. За полетом Нэнси Пелоси на Тайвань наблюдали почти три миллиона человек со всего мира. Это самый отслеживаемый самолет в истории. Однако даже несмотря на это, результат поездки неутешительный.
В ответ Пекин незамедлительно предпринял ряд действий. Армия была приведена в полную боеготовность. А вооруженные силы КНР начали массовые военные учения с боевыми ракетными стрельбами вокруг всего Тайваня. Уже понятно, что новое турне американской верхушки стало еще провальнее предыдущего. Сложные отношения США и Китая дали новую трещину. Пелоси пробыла на Тайване меньше суток. Однако этого хватило для эскалации конфликта.
Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая:
Если спикер Палаты представителей США Пелоси отправится на Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности Китая. Ее визит – серьезная угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе. Это нанесет серьезный ущерб китайско-американским отношениям, что приведет к очень серьезным событиям и последствиям.
Обеспокоенность Китая спикера не остановила. За время турне политик встретилась с главой тайваньской администрации и с представителями правящей Демократической прогрессивной партии. Прозвучали и ряд заявлений. Американская делегация хотела показать свою поддержку Тайваня. Кроме того, Штаты планируют расширять межпарламентские связи с островом.
«Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване?» Трамп и жители Тайваня высказываются о визите Пелоси.
Слова Пелоси и правда мало связаны с Вашингтоном. Так как официально Штаты придерживаются политики «единого Китая». Это еще раз подтвердил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Он отметил, что Пелоси ни у кого разрешения не спрашивала. Это ее собственное решение, на которое она имеет полно право, так как Конгресс является независимой ветвью власти США.
Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности Белого дома:
Мы неоднократно заявляли, что выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны. Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем разрешения разногласий мирными средствами. Сообщали об этом напрямую КНР на самом высоком уровне. В том числе совсем недавно в ходе телефонного разговора между президентом Байденом и президентом Си.
Визит Пелоси – не поддержка острова, судьба которого ее якобы волнует. Это расчетливая политика. Преимуществ для Вашингтона здесь несколько: ослабление Китая и сдерживание его экономического роста через эскалацию внутренних конфликтов, поиск новых союзников в лице Тайваня и экономическое сотрудничество с очень богатым островом. Но самая главная причина – скорые выборы в Палату представителей США. Пелоси пытается бросить вызов основным интересам Китая, чтобы получить больше голосов для правящей Демократической партии. Которая, согласно опросам, потерпит поражение. Однако политические интересы Пелоси ставят под угрозу жизнь целого народа. Такие игры с огнем не разделили и американцы. Местные СМИ пестрили заголовками о том, что поездка была «безрассудной, опасной и безответственной».
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