«Её визит – серьёзная угроза миру». К чему может привести поездка Пелоси на Тайвань и что уже случилось?

Мир трещит по швам. Происходящее не может не тревожить. Большинство конфликтов между странами и правительствами имеют давние корни и тлеют годами, но до сегодняшнего времени они не принимали таких радикальных форм, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Со стороны это выглядит как попытка разжечь чуть ли не новую мировую войну, но специалисты отмечают, что это, скорее, стратегия по стабилизации американской валюты. Вернемся к ситуации на краю Евразии и в бассейне Тихого океана. К ней приковано без малого внимание всего света.

Валерия Попкова, СТВ:

Не прошло и трех недель с неудавшегося ближневосточного турне Байдена, как Вашингтон решил совершить новое путешествие. В этот раз по странам Азии. За полетом Нэнси Пелоси на Тайвань наблюдали почти три миллиона человек со всего мира. Это самый отслеживаемый самолет в истории. Однако даже несмотря на это, результат поездки неутешительный.

В ответ Пекин незамедлительно предпринял ряд действий. Армия была приведена в полную боеготовность. А вооруженные силы КНР начали массовые военные учения с боевыми ракетными стрельбами вокруг всего Тайваня. Уже понятно, что новое турне американской верхушки стало еще провальнее предыдущего. Сложные отношения США и Китая дали новую трещину. Пелоси пробыла на Тайване меньше суток. Однако этого хватило для эскалации конфликта.

Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая:

Если спикер Палаты представителей США Пелоси отправится на Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности Китая. Ее визит – серьезная угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе. Это нанесет серьезный ущерб китайско-американским отношениям, что приведет к очень серьезным событиям и последствиям. Обеспокоенность Китая спикера не остановила. За время турне политик встретилась с главой тайваньской администрации и с представителями правящей Демократической прогрессивной партии. Прозвучали и ряд заявлений. Американская делегация хотела показать свою поддержку Тайваня. Кроме того, Штаты планируют расширять межпарламентские связи с островом. «Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване?» Трамп и жители Тайваня высказываются о визите Пелоси.

Слова Пелоси и правда мало связаны с Вашингтоном. Так как официально Штаты придерживаются политики «единого Китая». Это еще раз подтвердил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Он отметил, что Пелоси ни у кого разрешения не спрашивала. Это ее собственное решение, на которое она имеет полно право, так как Конгресс является независимой ветвью власти США.