«Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване?» Трамп и жители Тайваня высказываются о визите Пелоси

Мир трещит по швам. Происходящее не может не тревожить. Большинство конфликтов между странами и правительствами имеют давние корни и тлеют годами, но до сегодняшнего времени они не принимали таких радикальных форм, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Со стороны это выглядит как попытка разжечь чуть ли не новую мировую войну, но специалисты отмечают, что это, скорее, стратегия по стабилизации американской валюты. «Ее визит – серьезная угроза миру». К чему может привести поездка Пелоси на Тайвань и что уже случилось? Читать здесь.

Сложно понять, какой же позиции придерживаются США на самом деле. Очевидна здесь только реакция Китая. Помимо военных учений, Пекин приостановил сотрудничество со Штатами в ряде сфер и ввел санкции против Тайбэя. Недружественно к Пелоси отнеслись и жители Тайваня. Ее визит обернулся протестами. Люди держали в руках плакаты «Американская ведьма, убирайся с Тайваня» и «Тайвань хочет мира, а не войны».

Все дело в американских интересах. Они используют Тайвань, чтобы получить выгоду. Их заботит только то, как правительство может удерживать власть в своих штатах. Поэтому они просто используют Тайвань, чтобы привлечь внимание к внутреннему рынку для обеспечения своей власти

Визит Пелоси добавит напряженности в Тайваньском проливе. Это не принесет никакой пользы тайваньскому народу. Я очень надеюсь, что американцы не придут все испортить, и мы будем жить мирной жизнью.

Валерия Попкова, СТВ:

Местные жители и правда хотят мира. Сам конфликт между Китаем и Тайванем длится уже более 70 лет. Все началось с гражданской войны между Консервативной и Коммунистической партиями Китая. В 1949 году консерваторы проиграли. Их представитель с почти полутора миллионами человек бежал на Тайвань. Там он создал свое правительство в изгнании. Назвал подвластную ему территорию Китайской республикой и правил ей следующие 25 лет. Затем правительство менялось, а вот политика внутри – нет. КНР до сих пор считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая рано или поздно должна вернуться в состав Китая. Стоит отметить, что независимость острова признали только 14 государств. А США в этой истории, как и всегда, ищут выгоду. Свой комментарий дал экс-президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп, экс-президент США:

Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте!