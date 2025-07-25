Чем отличается логопед от афазиолога? Рассказываем о специалистах, которые работают с речью взрослых

Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алесей Деревянко, логопедом-афазиологом, экспертом в сфере речевой реабилитации.

В современном обществе роль логопеда выходит за рамки работы с детьми. Взрослые люди также сталкиваются с различными речевыми трудностями – после инсульта, травм, при неврологических заболеваниях или в процессе восстановления после операций.

Алеся Деревянко, логопед-афазиолог:

Давайте представим, что наша речь – это как работа большого оркестра. Детский логопед настраивает каждый инструмент в виде звука, произношения, лексики, грамматики. Оркестр работает прекрасно много лет, дает большие концерты, и в один прекрасный день случается беда.

Оркестр перестает слаженно работать. И здесь вступает в роль логопед-афазиолог. Он помогает восстановить партитуру, склеить виолончель и проделывает такую работу, как называется «восстановительное обучение».

Александр Стасевич:

Получается, человек раньше умел хорошо и правильно говорить, а потом что-то случилось?

Алеся Деревянко:

Мозговая катастрофа – и все эти функции распадаются резко, в один день.

Юлия Самусенко, ведущая:

Какие основные речевые проблемы встречаются у взрослых людей?