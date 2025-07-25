Чем отличается логопед от афазиолога? Рассказываем о специалистах, которые работают с речью взрослых
В современном обществе роль логопеда выходит за рамки работы с детьми. Взрослые люди также сталкиваются с различными речевыми трудностями – после инсульта, травм, при неврологических заболеваниях или в процессе восстановления после операций.
Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алесей Деревянко, логопедом-афазиологом, экспертом в сфере речевой реабилитации.
Александр Стасевич, ведущий:
Чем отличается логопед-афазиолог от обычного логопеда?
Алеся Деревянко, логопед-афазиолог:
Давайте представим, что наша речь – это как работа большого оркестра. Детский логопед настраивает каждый инструмент в виде звука, произношения, лексики, грамматики. Оркестр работает прекрасно много лет, дает большие концерты, и в один прекрасный день случается беда.
Оркестр перестает слаженно работать. И здесь вступает в роль логопед-афазиолог. Он помогает восстановить партитуру, склеить виолончель и проделывает такую работу, как называется «восстановительное обучение».
Александр Стасевич:
Получается, человек раньше умел хорошо и правильно говорить, а потом что-то случилось?
Алеся Деревянко:
Мозговая катастрофа – и все эти функции распадаются резко, в один день.
Юлия Самусенко, ведущая:
Какие основные речевые проблемы встречаются у взрослых людей?
Алеся Деревянко:
Это пациенты неврологического отделения, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения. Чаще всего это такие нарушения, как афазия, когда человек перестает говорить полностью, либо он пытается что-то сказать, у него ничего не получается, либо мы ему говорим на русском языке, а он нас понимает как будто на китайском, либо он говорит одно слово 24 на 7. Он пытается нам что-то сказать, его никто не понимает, и он от этого приходит в отчаяние.
Либо дизартрия – это мышечное нарушение артикуляционного аппарата. Когда мышцы настолько перестают работать, что речь становится вялой, либо, наоборот, быстрой, либо скандированной, и человек с этим сделать ничего не может. А также может присоединиться и нарушение глотания.
Илья Нечаев, ведущий:
Можно ли полностью восстановиться после таких тяжелых травм и вернуть речь в то состояние, которое было до?
Алеся Деревянко:
Все будет зависеть от очага поражения, где находится, какие зоны пострадали, даже возраст, мотивация и активность пациента, насколько включилась семья и насколько вовремя встретились мы с логопедом-афазиологом.
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