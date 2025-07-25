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Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых СМИ

25 июля 2025 13:46
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Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых СМИ-0

Сегодня, 25 июля, Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью одному из наиболее крупных зарубежных СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По просьбе редакции название издания и имя журналиста не раскрываются. Беседа длилась около трех часов, причем 1 час прошел в формате off the record («не под запись». – прим. ред).

Основными темами беседы стали конфликт между Россией и Украиной, взаимоотношения с США, многовекторная политика, санкции, военные учения, ядерное оружие, вопросы национальной безопасности, а также возможный новый срок Лукашенко и его взгляд на своего преемника.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

# Международная политика # Александр Лукашенко

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