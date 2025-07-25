27 жительниц Минской области удостоены Ордена Матери – одна из них поделилась историей семейного счастья

Высокая государственная награда за безграничную любовь и счастливое детство. 27 жительниц Минской области удостоены Ордена Матери. Это представительницы различных сфер деятельности: здравоохранения, сельского хозяйства и культуры. Но все же главное их призвание – быть мамой. Причем, сразу пятерых и более детей. Среди них и 2 борисовчанки, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Анна Яцукович:

Я всегда знала, что большая семья – это хорошо. Я знала, что к этому можно стремиться. Мы с мужем познакомились. Родилась Варя, старшая. А университет я уже заканчивала беременная Настей. Подросли девочки. Я стала понимать, что мне некуда девать свою энергию. Надо как-то в нужное русло, с пользой для жизни. И родились Тихон и Николай.

Анна Яцукович:

У каждого ребенка свои увлечения. Это тоже, мне кажется, такой важный момент воспитания. Узреть, что ребенку нравится. Старшая закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Настя рисует хорошо. Кристина у нас в этом году поступила в Белорусскую государственную хореографическую гимназию-колледж на балет. А у Тихона мечта, он уже, наверное, года два подряд каждый день одевает что-то, связанное с военной тематикой. Он у нас хочет быть солдатом.