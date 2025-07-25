27 жительниц Минской области удостоены Ордена Матери – одна из них поделилась историей семейного счастья
Высокая государственная награда за безграничную любовь и счастливое детство. 27 жительниц Минской области удостоены Ордена Матери. Это представительницы различных сфер деятельности: здравоохранения, сельского хозяйства и культуры. Но все же главное их призвание – быть мамой. Причем, сразу пятерых и более детей. Среди них и 2 борисовчанки, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее в материале Дарьи Авсюк.
Анна Яцукович:
Я всегда знала, что большая семья – это хорошо. Я знала, что к этому можно стремиться. Мы с мужем познакомились. Родилась Варя, старшая. А университет я уже заканчивала беременная Настей. Подросли девочки. Я стала понимать, что мне некуда девать свою энергию. Надо как-то в нужное русло, с пользой для жизни. И родились Тихон и Николай.
Анна Яцукович:
У каждого ребенка свои увлечения. Это тоже, мне кажется, такой важный момент воспитания. Узреть, что ребенку нравится. Старшая закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Настя рисует хорошо. Кристина у нас в этом году поступила в Белорусскую государственную хореографическую гимназию-колледж на балет. А у Тихона мечта, он уже, наверное, года два подряд каждый день одевает что-то, связанное с военной тематикой. Он у нас хочет быть солдатом.
Анна Яцукович:
Я очень люблю нашу страну, наше государство за то, что все создано для многодетных семей. Мои дети всегда учились в школе бесплатно. Питание в школе тоже бесплатно. Для меня это большая разгрузка, что я не думаю о том, как и где собрать им ссобойки, накормить детей, потому что это тоже очень важный момент. Дом мы построили тоже благодаря кредиту. Дай бог, чтобы эта помощь была и чтобы люди рожали и не боялись, потому что поддержка чувствуется. Благодаря тому, что у меня родились дети, я стала немножко лучше во всех отношениях. Ну и еще я тоже считаю, что любая женщина, которая рожает детей, в ней появляется больше любви. Мне кажется, это большой плюс материнства.