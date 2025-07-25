Традиционный обряд «Зажинки» провели аграрии Минского района

В Минском районе аграриям предстоит убрать более 22 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Хлеборобы начали с озимого ячменя – здесь он занимает свыше 4 тысяч гектаров. И уже преодолели больше половины площадей. При сложившихся условиях в 2025 году урожайность неплохая – 66 центнеров с гектара.

Николай Жгун, механизатор сельхозпредприятия «Рапс»: Уборочная компания – это же хорошо, надо же хлеб в стране убирать. 23-й сезон работаю, тоже хочется намолотить. В этом году и две тысячи, дай бог, может и три будет. Но урожай неплохой, будем стараться.

Виктор Гринкевич, заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома:

Аграрии Минского района готовы к старту массовой уборки. Мы уже приступили к уборке озимого ячменя. Нам буквально нужно 2-3 погожих дня, чтобы закончить эту уборку. И первые гектары нам показывают, что урожайность больше на 12 центнеров по сравнению с прошлым годом. Стоят неплохие хлеба. К бою подготовлены 99 комбайнов. Сегодня получили 100-й комбайн. Завтра будет приступать к работе. Поэтому все настроены, все заряжены. Надеемся побить очередные рекорды Минского района по урожайности.

9 районов Минской области уже приступили к уборке озимого рапса. Под «черное золото» полей в регионе отведено порядка 90 тысяч гектаров. Больше всего площадей пройдено в Любанщине.