Белорусские футбольные клубы провели первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций

Наибольшего успеха добился гродненский «Неман». Команда Игоря Ковалевича на выезде уступала после первого тайма словацкому «Кошыце» – 0:2, но совершила зрелищный камбэк и одержала победу со счетом – 3:2. Дубль в этом поединке на счету Павла Савицкого.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман» (Гродно):

Я думаю, это интересный матч был, который понравился зрителям. И нам удалось с хорошей командой поднять игру со счетом 2:0. Задача была в перерыве – не наломать дров, а точно исправить те ошибки, которые были в первом тайме. Эта победа ничего не значит, все решится в ответной игре, поэтому шансы по-прежнему, как и до этой игры, так и до следующей, остаются равными 50 на 50.

Представители Израиля открыли счет в конце первой половины. Ситуацию спас Кирилл Премудров. В итоге 1:1. Гродненский «Неман» взял верх над «Кошице» – 3:2. При этом подопечные Игоря Ковалевича горели 0:2. За вторую половину они сумели перевернуть встречу. А вот минское «Динамо» неожиданно оступилось. Ярче действовали футболисты «Эгнатии» – 2:0. Ответные встречи наши клубы сыграют через неделю.