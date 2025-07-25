Подъём, построение, разминка – провели один день в в военно-патриотическом лагере «Доблесть»

Подъем в 7 утра, построение, разминка, так каждый день. Каникулы с пользой. На базе войсковой части 3214 уже третий год подряд работает летний военно-патриотический лагерь «Доблесть», рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». В смене порядка 50 ребят. Это воспитанники клуба «Рысь», а также столичные школьники. Одно, пожалуй, из самых главных условий, чтобы попасть сюда, – желание. И судя по количеству записавшихся, интерес к лагерю с каждым годом только растет.

Андрей Мазур, начальник службы гражданско-патриотического воспитания в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси: На момент апреля все места на все шесть смен были забронированы. То есть численность лагеря возрастает, популярность, соответственно, тоже. Очень много желающих к нам попасть, и даже в резерве большое количество детей находится, которые хотят к нам попасть, они в ожидании того, что кто-то, может, откажется.

Дисциплина – на уровне армейской, весь день расписан буквально по минутам. Медицинская и физическая подготовка, занятия по тактике, а еще экскурсия по знаковым местам, связанным с военной историей нашей страны.

Андрей Мазур:

Уже посетили такие мемориальные комплексы, как «Курган Славы», «Линия Сталина», «Хатынь». Дети очень вдохновляются этим. Экскурсоводы захватывающе рассказывают про действия, которые проходили в тех или иных местах. Дети очень интересуются и становятся благодарны тем людям, героям, которые совершали эти подвиги. Основная задача этого лагеря – это воспитывать настоящих патриотов нашей страны, прививать детям те жизненные ценности и ориентиры, которые помогут им для дальнейшего развития и для службы на благо нашего Отечества.