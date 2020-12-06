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«Что выгодно чиновникам в Брюсселе, может быть совершенно не выгодно фермерам в Польше»

06 декабря 2020 20:16
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Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Функционеры поспешили погрозить пальцем. И даже про условные 400 компаний сказали. Но ЕС – это не образцовая вертикаль управления. ЕС – это капиталистический анклав, зона денежных интересов. А санкции европейским бизнесменам не выгодны. Паны-фермеры и без этого волнуются в Варшаве.

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Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси:
Структура интересов в Европейском союзе крайне неоднородна. И то, что выгодно чиновникам в Брюсселе, может быть совершенно не выгодно фермерам в Польше. И многочисленные протесты против санкционной политики ЕС (не только в отношении Беларуси, но и в отношении других стран), показывает, что простым гражданам ЕС это очень не нравится, это противоречит их интересам.

«Что выгодно чиновникам в Брюсселе, может быть совершенно не выгодно фермерам в Польше»-1

Евгений Пустовой:
Политический мейнстрим Минска – не делать на зло, но всем на благо. Мы сами научились многому. Понятно, нас интересуют технологии, и мы нуждаемся в сырье. Выход в активизации сотрудничества на пространстве ЕАЭС. Президент Лукашенко неоднократно заявлял – евразийской интеграции необходимо развивать самодостаточность.

«Что выгодно чиновникам в Брюсселе, может быть совершенно не выгодно фермерам в Польше»-4

Василий Гурский:
Европейский рынок был, конечно же, для нас очень выгодным. Порядка 25 % белорусского экспорта шло в Европу. Не думаю, что мы весь этот рынок потеряем, даже если санкции будут введены. Но тем не менее определенный ущерб, конечно же, будет нанесен.

Политика импортозамещения необходима, но в то же время надо учитывать, что в Республике Беларусь довольно мало собственных природных ресурсов, и мы не можем полностью замкнуться сами в себе. Поэтому наилучшим вариантом является политика импортозамещения в рамках Евразийского экономического союза.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Василий Гурский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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