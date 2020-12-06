Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Функционеры поспешили погрозить пальцем. И даже про условные 400 компаний сказали. Но ЕС – это не образцовая вертикаль управления. ЕС – это капиталистический анклав, зона денежных интересов. А санкции европейским бизнесменам не выгодны. Паны-фермеры и без этого волнуются в Варшаве.

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Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси:

Структура интересов в Европейском союзе крайне неоднородна. И то, что выгодно чиновникам в Брюсселе, может быть совершенно не выгодно фермерам в Польше. И многочисленные протесты против санкционной политики ЕС (не только в отношении Беларуси, но и в отношении других стран), показывает, что простым гражданам ЕС это очень не нравится, это противоречит их интересам.