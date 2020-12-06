Алексей Авдонин: «Тихановская не является политическим лидером с чёткой политической программой»

Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.

Павел Фельдман высказался об оппозиции: «Их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан»

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мигранты с болезненными политическими амбициями реально оторваны от чаяний белорусского народа. Тут или диагноз, или полное политическое фиаско. Или просто предательство. Кто будет призывать к экономической блокаде собственного народа? Только коллаборанты.