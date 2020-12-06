Прямой эфир

Алексей Авдонин: «Тихановская не является политическим лидером с чёткой политической программой»

06 декабря 2020 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.

Павел Фельдман высказался об оппозиции: «Их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан»

Евгений Пустовой, корреспондент:
Мигранты с болезненными политическими амбициями реально оторваны от чаяний белорусского народа. Тут или диагноз, или полное политическое фиаско. Или просто предательство. Кто будет призывать к экономической блокаде собственного народа? Только коллаборанты.

Алексей Авдонин: «Тихановская не является политическим лидером с чёткой политической программой»-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Тихановская не является политическим лидером с четкой политической программой. Она является лишь агентом политтехнологов, которые управляют ею. Она выступает только говорящим ящиком, который выражает мнение своих заказчиков.

# Международная политика # Алексей Авдонин # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Ковалёв о призывах к санкциям: «В целом наша страна этого манёвра практически не заметит»
06 декабря 2020 18:18

Михаил Ковалёв о призывах к санкциям: «В целом наша страна этого манёвра практически не заметит»

Руслан Косыгин: «Вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы бесперспективны»
06 декабря 2020 16:45

Руслан Косыгин: «Вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы бесперспективны»

Юрий Кнутов: политика Запада сводится к тому, чтобы изолировать Россию, лишить её ближайших союзников
06 декабря 2020 16:44

Юрий Кнутов: политика Запада сводится к тому, чтобы изолировать Россию, лишить её ближайших союзников