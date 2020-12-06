Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Жесткие разгоны в Европе и США были, есть и будут. Авторам санкций нет дела до возмутителей белорусского спокойствия. Какая политика? Какая демократия?

Михаил Ковалев о призывах к санкциям: «В целом наша страна этого манёвра практически не заметит»

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси:

Санкции, которыми угрожает в настоящее время ЕС Беларуси, вообще не имеют никакого отношения к протестам. Точнее, протесты в данном случае используются как предлог, как ширма. На самом деле идет борьба за рынки сбыта, идет передел сфер влияния, контроль над ресурсами и территориями. Именно эти интересы пытаются отстаивать еврочиновники.

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