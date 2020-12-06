Михаил Ковалёв о призывах к санкциям: «В целом наша страна этого манёвра практически не заметит»

Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Михаил Ковалев, профессор БГУ:

Если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса – миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем белорусам (а таких сейчас очень много), которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары – от сыров и виски до красок.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Отдельная тема – санкции от соседей. Призывы к экономической блокаде Беларуси в Вильнюсе и Киеве алогичны. Понятно, завидуют новой АЭС или работающему госсектору. Но санкции против Минска отразятся на обычных литовцах и украинцах.