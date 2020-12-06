Михаил Ковалёв о призывах к санкциям: «В целом наша страна этого манёвра практически не заметит»

Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Михаил Ковалев, профессор БГУ:
Если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса – миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем белорусам (а таких сейчас очень много), которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары – от сыров и виски до красок.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Отдельная тема – санкции от соседей. Призывы к экономической блокаде Беларуси в Вильнюсе и Киеве алогичны. Понятно, завидуют новой АЭС или работающему госсектору. Но санкции против Минска отразятся на обычных литовцах и украинцах.
Михаил Ковалев:
Мозырский НПЗ работает фактически на украинский рынок. Всё, начиная от автомобилей руководства этой страны и заканчивая украинскими танками, заправляется белорусской «горючкой». А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит.