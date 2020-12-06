Руслан Косыгин: «Вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы бесперспективны»

Новости Беларуси. Гость рубрики «По сути» – Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:

Мы отмечаем, что в последние годы на территории западных стран, в том числе граничащих с Республикой Беларусь, активно осуществляется отработка механизмов функционирования системы управления, систем переброски, создания коалиционных группировок войск, а также подготовки их к боевому применению. В частности, в польском городе Познань завершается формирование управления пятого армейского корпуса США. В Эйблинге сформирован штаб многонациональной дивизии северо-востока. «Североатлантический союз уделяет существенное значение совершенствованию сил первоочередного задействования блоков» На территории Латвии в стадии создания штаб многонациональной дивизии «Север», который предназначен для управления войсками, которые развернуты сегодня, сейчас уже на территории Европы. Численность которых, заметьте, с 2014 года увеличена более чем в семь раз – с 1,5 до 12 тысяч военнослужащих. Около 500 танков и боевых машин, свыше 100 артиллерийских систем, также более 70 боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов. И это только силы, которые развернуты американцами и их союзниками без учета национальных вооруженных сил Польши и Литвы. Наряду с этим Североатлантический союз уделяет существенное значение совершенствованию сил первоочередного задействования блоков. В указанной структуре в 2016 году создано межвидовое формирование экстренного реагирования общей численностью свыше 10 тысяч человек со сроком готовности от 2 до 7 суток. Кроме того, за последние 5 лет численность блока сил первоочередного задействования увеличена с 25 до 40 тысяч человек, а их готовность к применению сокращена в разы, что позволяет, с учетом отработанных механизмов по переброске войск, по их сосредоточению в указанном районе, осуществлять их применение в кратчайшие сроки. Уже в текущем году в рамках реализации утвержденной в 2018 году инициативы США «четыре по 30» в указанной структуре на завершающую стадию вышло создание нового компонента, который представляет собой объединенное формирование сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил. Его численность на сегодняшний день, спланированная к боевому применению, – 30 тысяч человек, а срок по подготовке этого формирования к боевому применению – до 30 суток. Одновременно проводятся мероприятия по увеличению численности национальных вооруженных сил на сопредельных государствах, созданию новых соединений воинских частей. Так, численность вооруженных сил Польши за последние годы увеличилась более чем на 12 тысяч человек.

«Натовцами активно развиваются ударные возможности коалиционных сил в Европе» В планах польского военно-политического руководства – и эти планы известны – в ближайшие 5 лет увеличить численность со 110 тысяч до 200 тысяч военнослужащих. При этом в настоящее время уже формируется в Польше 18-я дивизия. Это еще одна дополнительная дивизия, которая развертывается в непосредственной близости от государственной границы с Республикой Беларусь. Примерно по такому же пути, по увеличению численности своих национальных вооруженных сил, идут Литва, Латвия, численность вооруженных сил которых за последние годы увеличилась практически в два раза. Кроме того, натовцами активно развиваются ударные возможности коалиционных сил в Европе. Речь идет о европейском сегменте ЕвроПРО. Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь – речь об объектах государственного, военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре. Последние годы особое внимание уделяется организации и выполнению комплексных мероприятий, совершенствованию оперативного оборудования национальных территорий сопредельных Республике Беларусь государств. При этом акцент ставится на развитие объектов военной инфраструктуры, обеспечивающей прием и размещение группировок войск НАТО. Здесь речь и о модернизации аэродромов, военно-морских баз, о совершенствовании систем материального, технического обеспечения и готовности к их размещению на сопредельной территории.

Продолжаются работы по модернизации учебных объектов, увеличились объемы мероприятий по накоплению военной специальной техники В настоящее время по стандартам НАТО завершена модернизация пяти аэродромов в Польше, продолжается совершенствование еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии. При этом подлетное время авиации НАТО к государственной границе Республики Беларусь с этих аэродромов составляет до 20 минут. Активно идет модернизация военно-морских баз, продолжаются работы по модернизации учебных объектов. На сегодняшний день таких объектов девять – это учебные центры на территории Польши и стран Балтии. Это позволяет разместить на этих полигонах пока в рамках, как это анонсируется, учебно-боевого применения войска сил. При этом вопрос их последующего задействования чисто риторический. В любой момент созданные группировки, в том числе войска сил, размещенные на полигонах, могут быть уже задействованы в рамках боевого применения. Причем ряд полигонов расположены в непосредственной близости от государственной границы Республики Беларусь. За последние годы увеличились объемы мероприятий по накоплению материальных средств вооружений военной специальной техники на передовых базах хранения в Европе, в том числе в странах Балтии и Польше. Количество хранимых запасов материальных средств, имеющиеся запасы (а сведения у нас реальные, достоверные) позволяют предположить, что не менее дивизии сухопутных войск возможно оснастить теми запасами, а также разместить группировку войск до 200 истребителей ВВС США.

Несмотря на пандемию, на территории сопредельных государств было проведено более 80 крупнейших учений Одновременно осуществляется унификация национальных законодательств, которые упрощают порядок прохождения войск по территории стран Европы, так называемый военный шенген в случае принятия решения о создании группировок войск, в том числе на территории сопредельных государств с Республикой Беларусь. Данные вопросы постоянно совершенствуются. Так, при проведении учений постоянные механизмы переброски войск совершенствуются, причем не только с территории Европы, но и с континентальной части США. На территории государств, на сопредельной территории в разы возросло количество проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки. За последние годы их количество увеличилось до 80-90 в год. Речь идет о крупных учениях. А количество войск за последние годы – в рамках проводимых мероприятий – с 30 до практически 150 тысяч военнослужащих. Только в этом году, несмотря на то, что анонсировалось и говорили о том, что COVID, пандемия, на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств проведены крупнейшие учения. По количеству – более 80. При этом задействовано было более 100 тысяч личного состава и более 10 тысяч единиц вооружения военной и специальной техники. Особенностью в этом году являлась отработка вопросов применения стратегической бомбардировочной авиации. Речь идет о перелете с континентальной части США стратегических бомбардировщиков, которые летают по маршруту через всю Европу с заходом на территории Украины. И с большой долей вероятности – отработки вопросов боевого применения с выходом на рубежи, пуска крылатых ракет воздушного базирования.

«Противник, который рассматривался в рамках учений «Защитники Европы-2020» – Союзное государство» В течение прошедшего года мы отметили около 30 как одиночных, так и групповых полетов. Об отработке вопросов применения военной силы также свидетельствует анализ результатов проведенных мероприятий в рамках крупномасштабных учений, проведенных в этом году, – «Защитники Европы-2020». Анализ замыслов проведенных учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался – это Союзное государство (Республика Беларусь и Российская Федерация). Аналогичные учения спланированы уже в следующем году в рамках учения «Защитник-2021». Одновременно продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против нашего государства. В настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причем задач стратегического уровня. Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь. Подтверждение тому – неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk. Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны. США и НАТО наращивают усиления по освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии. В частности, миссией ОВС НАТО по охране воздушного пространства Прибалтийских государств задействуются самолеты. Раньше их было 4, сегодня их 15. Интенсивность боевых полетов в разы увеличилась, особенно последнее время, составляет практически до 40 полетов в день. По нашей оценке, эта деятельность за последние годы позволила подготовить уже более 2 000 пилотов для их последующего возможного боевого применения, в том числе по отношению к нашей стране.