В Польше десятки городов отключили на час освещение в знак протеста

Новости Польши. Десятки польских городов одновременно отключили иллюминацию на час. Во тьму погрузились некоторые улицы и площади Варшавы, Гданьска, Кракова, Вроцлава, Белостока и других крупных населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом местные власти выразили недовольство тем, что правительство не дает им самостоятельно распоряжаться средствами из налоговых поступлений.