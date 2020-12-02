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В Польше десятки городов отключили на час освещение в знак протеста

02 декабря 2020 12:32
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Новости Польши. Десятки польских городов одновременно отключили иллюминацию на час. Во тьму погрузились некоторые улицы и площади Варшавы, Гданьска, Кракова, Вроцлава, Белостока и других крупных населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше десятки городов отключили на час освещение в знак протеста-1

Таким образом местные власти выразили недовольство тем, что правительство не дает им самостоятельно распоряжаться средствами из налоговых поступлений.

В Польше десятки городов отключили на час освещение в знак протеста-4

Возмущение градоначальников также вызывает ситуация с бюджетом ЕС. Польша наложила вето на проект из-за привязки выделения европейских средств к соблюдению норм верховенства закона. По мнению местных жителей, это может заблокировать поступление средств из европейских фондов.

# Акции протеста # Фотофакт

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