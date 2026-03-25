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Новости по тегу #Беларусь-Япония

Беларусь и Япония возобновляют сотрудничество в сфере радиационной безопасности
25 марта 2026 06:39

Беларусь и Япония возобновляют сотрудничество в сфере радиационной безопасности

Беларусь и Япония планируют развивать межпарламентское сотрудничество
27 января 2026 13:40

Беларусь и Япония планируют развивать межпарламентское сотрудничество

Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке FOODEX Japan в Токио
12 марта 2025 07:51

Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке FOODEX Japan в Токио

«Что вы всё остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио
15 февраля 2024 18:01

«Что вы всё остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио

Япония ввела санкции против Беларуси. Ситуацию изнутри прокомментировал белорусский посол
19 марта 2022 17:35

Япония ввела санкции против Беларуси. Ситуацию изнутри прокомментировал белорусский посол

Землю из Хиросимы и Нагасаки заложат в Храме-памятнике в честь Всех Святых
19 июля 2021 06:49

Землю из Хиросимы и Нагасаки заложат в Храме-памятнике в честь Всех Святых

«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?
11 января 2021 14:37

«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?

Правительство Японии выделит 113 тысяч долларов больницам Беларуси
17 декабря 2020 14:16

Правительство Японии выделит 113 тысяч долларов больницам Беларуси

«Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси»
03 ноября 2020 17:16

«Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси»

В Токио открылся первый специализированный магазин белорусского льна
18 марта 2020 15:19

В Токио открылся первый специализированный магазин белорусского льна

«С удовольствием помогаем людям Беларуси». Япония выделит грант на закупку медицинского оборудования для поликлиники Минска
30 января 2020 06:44

«С удовольствием помогаем людям Беларуси». Япония выделит грант на закупку медицинского оборудования для поликлиники Минска

В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства
02 октября 2019 15:06

В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства