Новости по тегу #Беларусь-Япония

По итогам встречи стороны договорились продолжать контакты и развивать сотрудничество в сфере радиационной безопасности. В МЧС подчеркивают: обмен опытом остается важным элементом работы по предотвращению и минимизации последствий возможных аварий на атомных объектах.
В Совете Республики состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Беларуси.
Экспозиция Belarus. The Taste of Nature впервые за долгое время после пандемийных ограничений представлена в Японии.
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