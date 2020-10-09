Что происходит в Кыргызстане и как это связано с Беларусью? Мнение Григория Азарёнка

В Кыргызстане по-прежнему неспокойно. 9 октября на бывшего президента Алмазбека Атамбаева было совершено вооруженное нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже почти неделю страна находится в хаосе противостояния и междоусобицы. Самая напряженная ситуация в Бишкеке. Уже больше тысячи пострадавших. На фоне массовых волнений в столице страны введено чрезвычайное положение. И это повод для белорусов задуматься, ведь еще совсем недавно подобный сценарий пытались реализовать и у нас.

Григорий Азаренок, СТВ:

В Минске пятница, люди пораньше уходят с работы, кто-то будет вечером развлекаться, а впереди два выходных дня. А в Бишкеке – огонь, хаос, развал, передел собственности и анархия. И теперь мы ясно понимаем, чего избежали два месяца назад. В воскресенье в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Стоит отметить, что там присутствовали международные наблюдатели, которые признали их открытыми, легитимными и законными. Но кому нужно их мнение, когда оплачен заказ на революцию? И тут у белорусов должно появиться стойкое ощущение дежавю.

Это посты Telegram-канала. Название – внимание – «Тажадым NEXTA». Совсем недавно он был переименован в «Тажадым LIVE». Методичка?

Кроме него есть еще каналы «Башта», «Дружинники», «Люстрация», «Чат» и канал дворовых переписок «Наш город». «Он умыл руки и ушёл, кинув свой народ на произвол судьбы». Пётр Петровский о событиях в Кыргызстане Свирепая толпа врывается в здание парламента, выносит оттуда все – компьютеры, принтеры, деньги, документы, флаги. Потом поджигает.

Управление в стране парализовано, экономика останавливается, начинается передел собственности. Но революционная эйфория не предполагает мыслей о будущем – громить и грабить, здесь и сейчас. А знаете почему? Президент не дал приказ силовикам в крайнюю минуту работать жестко.

Прямые параллели, конечно же, вряд ли адекватны, все-таки структура государства там другая, сильна внутриэлитная раздробленность. И это не первая цветная революция в Кыргызстане. Результат – на лицо. Александр Лукашенко о ситуации в Кыргызстане: что нас удержало от подобных событий – это вертикаль власти Григорий Азаренок:

Любопытно другое. В ночь с понедельника на вторник польский Telegram-канал воспылал большой любовью к киргизскому народу. И пока все спали, у него вырвалось реальное отношение к тем, кто под его дудочку гуляет по улицам. Комментируя освобождение бывшего президента, он написал: «Как у них получилось без цветов?» Сообщение исправили, но интернет все помнит.