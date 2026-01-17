С начала 2026-го в Беларуси зафиксированы два случая гибели людей на водоёмах

Установившиеся крепкие морозы в Беларуси не повод выходить на лед. Об этом предупреждают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установившиеся крепкие морозы в Беларуси не повод выходить на лед. Об этом предупреждают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опасно не только рыбачить, но и подходить к кромке воды, особенно с домашними животными. Однако многие для красивого кадра или сокращения пути пренебрегают правилами безопасности.
Мы сегодня проснулись, и у нас появилось спонтанное решение пойти прогуляться. И решили, что это будет неплохим местом для этого. Поэтому с техникой безопасности мы не ознакомлены. Думаю, что все будет в порядке.
С техникой безопасности не ознакомлена. Немножко страшно, но было большое воодушевление попробовать пройтись по воде. Плюс внушает доверие, что здесь много людей, много следов и, если что, тебе помогут. И в целом следы говорят о том, что многие люди ходили и все было хорошо.
Сейчас лед крайне ненадежный и рыхлый. На это влияют перепады температуры воздуха.
Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Спасатели МЧС и ОСВОД проводят комплексные вопросы, связанные с профилактикой недопущения гибели людей на воде. Сегодня обязательно проводим рейдовые мероприятия для того, чтобы предупредить людей о возможной опасности. Сформирован в целом крепкий лед, но лед крепкий – не обязательно безопасный. Поэтому очень важно уделять внимание вопросам формирования культуры безопасности и жизнедеятельности.
Только с начала нынешнего года в Беларуси зафиксированы два случая гибели людей на водоемах. Трех человек удалось спасти. В МЧС пояснили: безопасной для выхода взрослого считается толщина льда не менее 7 см, а для катания на коньках – не менее 25. Однако даже соблюдение этих условий не дает стопроцентной гарантии безопасности.