С начала 2026-го в Беларуси зафиксированы два случая гибели людей на водоёмах

Установившиеся крепкие морозы в Беларуси не повод выходить на лед. Об этом предупреждают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасно не только рыбачить, но и подходить к кромке воды, особенно с домашними животными. Однако многие для красивого кадра или сокращения пути пренебрегают правилами безопасности.

Мы сегодня проснулись, и у нас появилось спонтанное решение пойти прогуляться. И решили, что это будет неплохим местом для этого. Поэтому с техникой безопасности мы не ознакомлены. Думаю, что все будет в порядке.

С техникой безопасности не ознакомлена. Немножко страшно, но было большое воодушевление попробовать пройтись по воде. Плюс внушает доверие, что здесь много людей, много следов и, если что, тебе помогут. И в целом следы говорят о том, что многие люди ходили и все было хорошо. Сейчас лед крайне ненадежный и рыхлый. На это влияют перепады температуры воздуха.