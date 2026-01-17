После новогодних праздников возобновились матчи Республиканской хоккейной лиги. Сегодня, 17 января, команда Президента Беларуси записала в свой актив вторую победу в регулярном сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соперниках дружины главы государства была команда Гомельской области, которая возглавляла промежуточный протокол. На трибунах «Олимпик-Арены» собралось множество болельщиков. Многие приехали семьями. Причем из разных городов. Игры Республиканской хоккейной лиги в стране уже стали настоящим праздником спорта.

Постоянно ходим на хоккей, потому что любим спорт. Заводской район – за здоровый образ жизни. Поэтому мы приходим на любые виды спорта – хоккей, футбол. Всегда все посещаем и отрываемся по полной.

Мы болеем за команду Президента. Желаем успехов команде. Уже стало доброй традицией посещать данные матчи. Поэтому только вперед, только победа.

Я приехала из Алматы, из Казахстана. Я люблю Лукашенко и вообще вашей страной очень довольна. Мне здесь очень нравится. Очень красиво, весело. У меня душа поет.

Я очень рад, что наша страна довольно сильно развита в спортивном направлении. Я могу поддерживать команду, которая мне нравится.

Сегодняшняя игра между командами Президента и Гомельской области подарила зрителям 14 красиво заброшенных шайб. С большим перевесом победила дружина главы государства. Итоговый счет встречи – 12:2.

Лучшим игроком президентской команды признан дебютант турнира Илья Шинкевич под номером 89. Защитник забросил две шайбы. В составе Гомельской дружины был отмечен вратарь Артем Жукевич. Следующая игра с участием главы государства намечена на 31 января.