В Иране начали восстанавливать доступ в сеть после масштабного отключения на фоне беспорядков

Доступ к глобальной сети для части пользователей в Иране начал восстанавливаться. Ранее интернет в стране был полностью отключён властями в попытке стабилизировать обстановку на фоне массовых протестов, пишет РИА Новости со ссылкой на иранское информагентство Mehr.

В официальном заявлении, опубликованном Mehr, говорится, что временное отключение интернета, продлившееся несколько дней, было необходимо для «обеспечения безопасности страны и граждан». Власти утверждают, что эта мера помогла в осуществлении контроля и в идентификации «террористов», которые, по их версии, организовывали беспорядки. В сообщении подчеркивается, что подключение поэтапно возвращается абонентам.

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