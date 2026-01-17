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В Иране начали восстанавливать доступ в сеть после масштабного отключения на фоне беспорядков

17 января 2026 14:24
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В Иране начали восстанавливать доступ в сеть после масштабного отключения на фоне беспорядков-0

Доступ к глобальной сети для части пользователей в Иране начал восстанавливаться. Ранее интернет в стране был полностью отключён властями в попытке стабилизировать обстановку на фоне массовых протестов, пишет РИА Новости со ссылкой на иранское информагентство Mehr.

В официальном заявлении, опубликованном Mehr, говорится, что временное отключение интернета, продлившееся несколько дней, было необходимо для «обеспечения безопасности страны и граждан». Власти утверждают, что эта мера помогла в осуществлении контроля и в идентификации «террористов», которые, по их версии, организовывали беспорядки. В сообщении подчеркивается, что подключение поэтапно возвращается абонентам.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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