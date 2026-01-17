Гостевая победа «Ак Барса»: казанцы одолели «Амур» в Хабаровске

Хоккеисты казанского «Ак Барса» успешно провели выездной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, одержав уверенную победу над хабаровским «Амуром», пишет РИА Новости. Игра на дальневосточном льду завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Голы в ворота хабаровской команды были забиты во втором и третьем периодах. Первым на 40-й минуте отличился Дмитрий Кателевский, открыв счет в матче. Спустя шесть минут игры, Семён Терехов увеличил преимущество казанцев. Точку в поединке поставил Александр Барабанов, забросив третью шайбу на 55-й минуте и установив окончательный результат.

Фото: Pinterest