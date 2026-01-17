«Металлург» продолжает победную серию в КХЛ

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уверенно переиграли ХК «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, пишет РИА Новости. Игра завершилась со счётом 8:4 в пользу лидера Восточной конференции.

В первом периоде соперники обменялись шестью заброшенными шайбами. Столько же точных бросков было зафиксировано и в оставшиеся два отрезка игры. Таким образом, зрители увидели в общей сложности 12 результативных атак. Значительный вклад в победу «магнитогорцев» внесли Дерек Барак и Сергей Толчинский, оформившие по дублю.

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