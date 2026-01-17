Прямой эфир

«Металлург» продолжает победную серию в КХЛ

17 января 2026 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Металлург» продолжает победную серию в КХЛ-0

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уверенно переиграли ХК «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, пишет РИА Новости. Игра завершилась со счётом 8:4 в пользу лидера Восточной конференции.

В первом периоде соперники обменялись шестью заброшенными шайбами. Столько же точных бросков было зафиксировано и в оставшиеся два отрезка игры. Таким образом, зрители увидели в общей сложности 12 результативных атак. Значительный вклад в победу «магнитогорцев» внесли Дерек Барак и Сергей Толчинский, оформившие по дублю.

Фото: Pinterest

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Гостевая победа «Ак Барса»: казанцы одолели «Амур» в Хабаровске
17 января 2026 14:02

Гостевая победа «Ак Барса»: казанцы одолели «Амур» в Хабаровске

Команда Президента Беларуси записала в свой актив вторую победу в регулярном сезоне
17 января 2026 13:33

Команда Президента Беларуси записала в свой актив вторую победу в регулярном сезоне

В гонке преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону Никита Лобастов занял 11-е место
17 января 2026 11:48

В гонке преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону Никита Лобастов занял 11-е место