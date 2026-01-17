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Латвия планирует удвоить численность армии до 60 тысяч человек к 2028 году

17 января 2026 13:35
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Стремление нарастить военную мощь для сдерживания мнимой внешней угрозы оборачивается внутренним дисбалансом в европейских странах. Наглядный пример – Латвия. Государство планирует удвоить численность армии до 60 тысяч человек к 2028 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия планирует удвоить численность армии до 60 тысяч человек к 2028 году-2

На летний призыв уже подали заявки рекордные полторы тысячи добровольцев. Однако причина такого всплеска патриотизма в стремлении молодых людей получить гарантированное государством бесплатное образование после службы. 

И это, по словам министра обороны страны, создает непосильную нагрузку на бюджетные места в вузах. Так, конфликт милитаризации с другими государственными приоритетами обнажил социальную проблему – Латвия неспособна предоставить молодежи доступное образование.

# Латвия

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