Стремление нарастить военную мощь для сдерживания мнимой внешней угрозы оборачивается внутренним дисбалансом в европейских странах. Наглядный пример – Латвия. Государство планирует удвоить численность армии до 60 тысяч человек к 2028 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На летний призыв уже подали заявки рекордные полторы тысячи добровольцев. Однако причина такого всплеска патриотизма в стремлении молодых людей получить гарантированное государством бесплатное образование после службы.

И это, по словам министра обороны страны, создает непосильную нагрузку на бюджетные места в вузах. Так, конфликт милитаризации с другими государственными приоритетами обнажил социальную проблему – Латвия неспособна предоставить молодежи доступное образование.