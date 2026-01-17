Открытый диалог с молодёжным активом партии «Белая Русь» прошёл в Минске

Перспективы развития партийного движения страны, а также реализация стратегических национальных задач. Эти вопросы сегодня, 17 января, были в центре внимания молодежного актива партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время мотивационной сессии в Минске к диалогу присоединились около сотни участников. Говорили в том числе о роли политических партий в условиях нынешней геополитической ситуации. Встреча не ограничилась обменом мнениями. Также участники представили проекты и инициативы, направленные на противостояние потенциальным вызовам будущего.

Алексей Тома, эксперт комитета по международным отношениям и дипломатии общественной палаты Евразийского экономического союза:

Молодежь способна не только предложить какие-то интересные инициативы, но и по-свежему взглянуть на сложные социальные и порой не прогнозируемые в настоящее время процессы. И, соответственно, через социальные сети, через различные медиа мы можем продвигать повестку и те идеи, которые будут сегодня озвучены в рамках мероприятия.

Анна Ковальчук, председатель молодежного движения «Искра» Минской городской структуры Белорусской партии «Белая Русь»:

Мотивационная сессия – это возможность для каждого реализовать свои инициативы здесь и сейчас и в перспективе толчок для мотивации. Чтобы мы, именно молодежь, смогли реализовать все инициативы, все возможные проекты на благо города Минска и нашей страны.

Молодежное движение «Искра» партии «Белая Русь» объединяет более 10 тысяч человек. Его деятельность сосредоточена на подготовке активных кадров, способных участвовать в разработке и реализации основных аспектов государственной политики.