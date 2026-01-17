ЕС подпишет в Парагвае соглашение со странами МЕРКОСУР о свободной торговле

Фермеры проиграли битву с Брюсселем. Сегодня, 17 января, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишет историческое торговое соглашение со странами Южной Америки. Церемония пройдет в столице Парагвая – Асунсьоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакт, к заключению которого стороны шли четверть века, станет угрозой для европейских сельхозпроизводителей. Против этого документа во многих странах ЕС продолжаются массовые акции протеста фермеров. Аграрии считают, что на европейский рынок хлынет поток дешевой и нерегламентированной продукции. Это создаст несправедливую конкуренцию. К тому же внутренние нерешенные проблемы с соцвыплатами хозяйствам и принудительным забоем скота лишь усугубят недовольство фермеров.